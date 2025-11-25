Dronă rusească găsită în Vaslui. A căzut în curtea unui localnic. Drone rusești au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au avut autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova

UPDATE Drona rusească a căzut în curtea unui localnic din Puiești

Drona a căzut în curtea unui localnic din localitatea Puiești. El a fost cel care a alertat autoritățile, după ce a auzit o bubuitură, a declarat, în direct la Digi24, Eduard Popica, prefectul județului Vaslui.

„Ne-a comunicat că a auzit un sunet, un vuiet, după care o lovitură puternică în spatele casei. Mergând, a identificat acest obiect căzut, apoi l-a sunat pe domnul primar, apoi el m-a sunat pe mine”, a declarat prefectul județului Vaslui.

UPDATE Dronă căzută în România, lansată cel mai probabil din estul Crimeei. Hartă ucraineană indică traseul atacului din 25 noiembrie

Drona rusească prăbușită pe teritoriul României în timpul atacului masiv cu rachete și drone din 25 noiembrie ar fi fost lansată, cel mai probabil, din estul Peninsulei Crimeea, potrivit unei hărți publicate de o sursă ucraineană pe Telegram.

UPDATE Ministrul Apărării: A fost găsită o dronă picată în Vaslui

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a precizat că a fost informat în urmă cu puțin timp că o dronă a fost găsită picată în județul Vaslui.

Ministrul Apărării a declarat că este vorba de o dronă fără încărcătură.

„Probabil este aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele”, a declarat Ionuț Moșteanu.

El a anunțat că își întrerupe activitățile de marți de la Baza Mihai Kogălniceanu, cu generalul Christopher Donahue, Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa și se întoarce la București.

UPDATE MApN: Nu mai apare nicio dronă pe radare

În prezent armata română nu mai detectează pe radare vechicule aeriene neautorizate, potrivit purtătorului de cuvânt al MApN.

Reprezentantul Ministerului Apărării a spus că alertele pentru județele Tulcea, Galați și Vrancea au încetat.

El a spus că marți dimineața o dronă a intrat în spațiul aerian al României, venind dinspre Ucraina, prin zona localității Peritrava.

„După câteva minute a ieșit din spațiul aerian național în zona localității Chilia Veche. În acest timp au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon, ale partenerilor germani care execută serviciul de poliție aeriană la Mihail Kogălnicianu. Acești piloți au avut contactul vizual cu ținta aeriană în zona localității Chilia Veche, la granița dintre România și Ucraina. Piloții au avut autorizație pentru a angaja ținta aeriană, dar în momentul în care au avut contactul vizual, aceasta era deja pe teritoriul ucrainean”, a spus Corneliu Ștefan Pavel.

Ulterior, în estul județului Galați a reapărut pe radare o țintă aeriană. Au fost ridicate alte două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Borcea.

El a spus că alerte pentru populație au fost transmise în Tulcea, Galați și Vrancea.

„Cel mai probabil a fost o singură țintă aeriană. Cel puțin așa ne-a apărut în județul, în nordul județului Tulcea a fost o singură țintă aeriană. În celălalte județe, în județul Galați, la fel a fost o țintă aeriană care a fost vizibilă doar pe radar și acolo intermitent. (…) Nu mai apare nicio țintă pe sistemul de supraveghere radar al Ministerului Aperării Naționale în această dimineață”, a mai spus reprezentantul MapN.

UPDATE O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova

Și în R. Moldova s-au semnalat pătrunderi ale dronelor ruse în acestă dimineață, iar una dintre acestea s-a prăbușit peste o casă.

Zona a fost evacuată, iar perimetrul a fost izolat de polițiștii din Florești.

„Vom reveni cu detalii”, au precizat oamenii legii de peste Prut.

Informații în curs de actualizare

BREAKING NEWS RO-ALERT emis în premieră în județul Vrancea. O posibilă dronă ar fi ajuns până în estul județului.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis și pentru estul județului Vrancea, a anunțat purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel. Avioanele sunt încă în aer și monitorizează situația.

Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană”, a spus purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel.

„Situația este în desfășurare, au fost ridicate și două aeronave F-16 de la baza aeriană din Fetești. După județul Galați a fost emis un mesaj ROA Alert și pentru populația din județul Vrancea, în jurul orei 8.36. Ținta apare pe radare și situația este în desfășurare, cum vă spuneam. În prezent avem două aeronave Eurofighter Typhoon în monitorizarea aeriană”, a precizat Corneliu Pavel într-o altă intervenție la TV.

În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru localitățile: Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești si Garoafa din județul Vrancea. Alertele au fost emise după o informare a SMFA, care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina.

Pătrunderea ar fi cea mai importantă de la începtul războiului din Ucraina. Județul Vrancea neavând graniță cu Ucraina

Știre inițială

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăposți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesaj.

Mesajul a fost emis marți dimineața de autorități inclusiv în orașul Galați.

Potrivit ISU Galați, au fost transmise două mesaje, unul a vizat zona de est a județului, iar al doilea întregul județ.

Mesajele au vizat „posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina” și riscul de cădere a unor fragmente din spațiul aerian.

Conform autorităților, nu au fost raportate incidente și nu au fost înregistrate apeluri la 112.

Atacurile cu drone ale Federației Ruse au fost frecvente în ultimele zile în apropierea frontierei cu România.

Luni, sistemele de monitorizare radar au detectat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani, din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situației aeriene.