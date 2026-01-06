Prima pagină » Știrile zilei » Peste 800.000 de misiuni cu drone, în șapte luni, pe front: pagube de 20 de miliarde de dolari

Forțele Sistemelor Fără Pilot din Ucraina anunță că au executat peste 832.000 de zboruri de luptă în primele șapte luni de activitate, lovind mai mult de 168.000 de ținte. Potrivit datelor oficiale, pierderile provocate adversarului sunt estimate la aproximativ 20 de miliarde de dolari.
Rareș Mustață
06 ian. 2026, 15:38, Știri externe

În raportul publicat pe Facebook, gruparea susține că dronele au vizat în principal personal militar și echipamente de luptă.

Printre țintele distruse se numără peste 50.000 de militari, 532 de tancuri, aproape 7.700 de vehicule auto și peste 5.500 de unități de tehnică motorizată.

De asemenea, au fost neutralizate aproximativ 2.500 de piese de artilerie, iar peste 350 de lovituri au vizat obiective aflate pe teritoriul Rusiei.

Potrivit estimărilor, doar aceste atacuri ar fi generat pagube de circa 3 miliarde de dolari în fiecare lună.

Reprezentanții grupării afirmă că toate loviturile raportate sunt verificate prin sistemul de conștientizare a situației „Delta”, iar rezultatele sunt confirmate pe baza datelor colectate din teren.

Forțele Sistemelor Fără Pilot susțin că utilizarea dronelor a devenit un element-cheie pe front, atât pentru recunoaștere, cât și pentru lovituri de precizie, contribuind decisiv la reducerea capacităților militare ale adversarului.

