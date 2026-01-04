Peste 6 miliarde de dolari pentru industria de apărare a Ucrainei în 2025

Industria de apărare a Ucrainei a beneficiat, în 2025, de peste 6 miliarde de dolari din surse externe, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Denys Șmîhal, într-o postare publicată sâmbătă pe Telegram, citată de Interfax Ukraine. Oficialul ucrainean a precizat că finanțarea a vizat în mod direct consolidarea capacităților de producție internă.

Cât armament a produs Ucraina în 2025

Potrivit ministrului ucrainean, aproape 1,8 miliarde de dolari au fost direcționate către fabricarea de armament ucrainean în cadrul așa-numitului „model danez”, mecanism prin care statele partenere finanțează producția locală de armament. Alte peste 4,3 miliarde de dolari au fost atrase prin achiziții directe realizate de statele partenere de la producători ucraineni, pentru dotarea armatei ucrainene.

În plus, industria de apărare ucraineană a primit peste 1,1 miliarde de dolari din veniturile generate de activele rusești înghețate, direcționate către apărare.

„Complexul militar-industrial al Ucrainei a crescut constant din 2022 și a ajuns deja la o capacitate de producție de 35 de miliarde de dolari în 2025”, a declarat oficialul.

Sprijin pe termen lung

În mesajele publicate pe platforma X, Denys Șmîhal a spus că rezultatele financiare din 2025 sunt parte a unei transformări mai ample a sectorului de apărare. „Forțele Ucrainei continuă să apere țara, iar acesta este principalul rezultat al anului 2025. Prioritățile noastre rămân neschimbate: oamenii, armele și sistemul”, a transmis ministrul.

5 miliarde de dolari prin SAFE

Ucraina a depus proiecte proprii în cadrul mecanismului european SAFE, valoarea totală estimată a finanțării fiind de aproximativ 5 miliarde de dolari. „Proiectele comune cu partenerii europeni sunt pași concreți către integrarea industriei de apărare a Ucrainei în ecosistemul european”, afirmă Șmîhal.

Industria ucraineană de apărare este sprijinită prin investiții, granturi, credite preferențiale și contracte pe termen lung, a spus șeful apărării. Iar aceste instrumente financiare oferă predictibilitate producătorilor și asigură continuitatea livrărilor pentru armată.