Ucraina și Estonia discută despre furnizarea de arme și producția comună

Ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, a purtat discuții cu omologul său estonian, Hanno Pevkur, pentru a discuta despre furnizarea de arme, producția comună și aprofundarea cooperării în domeniul apărării. Shmyhal a postat luni pe rețelele de socializare că este „recunoscător pentru decizia Estoniei de a aloca anual 0,25% din PIB pentru a sprijini Ucraina”, scrie Baha.

Discuția a acoperit înființarea de societăți mixte cu producătorii estonieni de apărare, coordonarea priorităților în cadrul inițiativei de ajutor și asigurarea ajungerii asistenței militare la timp. Ucraina a lăudat, de asemenea, rolul Estoniei în coaliția IT, instruirea militară și furnizarea de echipamente esențiale.

Șmihal a subliniat necesitatea menținerii presiunii asupra Moscovei și și-a exprimat recunoștința pentru „solidaritatea și sprijinul constant acordat Ucrainei în timpul războiului de amploare” de către Tallinn.