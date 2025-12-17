Congresul SUA adoptă un proiect de lege în domeniul apărării, care include sprijin pentru Ucraina și Europa

Senatul Statele Unite a votat miercuri pentru proiectul de lege privind Apărarea Națională, în valoare de 901 miliarde de dolari, trimițând documentul la Casa Albă.

Acesta urmează să fie promulgat de președintele american Donald Trump.

Legea de Autorizare a Apărării Naționale pentru anul fiscal 2026 (NDAA) combină măsuri aprobate anterior în Camera Reprezentanților și Senat.

Proiectul autorizează cheltuieli militare cu o creștere salarială de 4% pentru militari, achiziții de echipamente, măsuri menite să întărească competitivitatea Statelor Unite față de China și Rusia.

Senatul Statelor Unite a aprobat proiectul cu 77 de voturi „pentru” și 20 „împotrivă”, iar Camera Reprezentanților îl adoptase săptămâna trecută.

Într-o ruptură față de politica lui Trump, care a lansat recent o Strategie de Securitate Națională considerată prietenoasă cu Rusia, NDAA include prevederi pentru întărirea securității în Europa.

Legea alocă 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, 400 de milioane anual pentru următorii doi ani, prin Inițiativa de Asistență pentru Securitate din Ucraina.

Aceasta plătește companiilor americane pentru arme destinate armatei ucrainene.

De asemenea, NDAA autorizează Inițiativa de Securitate Baltică și alocă 175 de milioane de dolari pentru sprijinirea apărării Letoniei, Lituaniei și Estoniei.

Legea limitează reducerea trupelor americane din Europa la mai puțin de 76.000 și interzice Comandantului European să renunțe la titlul de Comandant Suprem NATO.

Congresul se mândrește cu adoptarea anuală a NDAA de peste șase decenii.

Senatorii au propus luna aceasta măsuri pentru siguranța elicopterelor militare, după un accident fatal între un Black Hawk și un avion de pasageri, soldat cu 67 de victime.

Acțiunea aceasta nu a blocat, însă, adoptarea proiectului.