Britanicii au aflat despre proiectul Dracula Land din România: atracții incredibile, cea mai mare destinație de divertisment de pe continent

Un parc tematic Dracula, în valoare de 1 miliard de euro, se va deschide în Europa, anunță publicația britanică Express. Britanicii au aflat informația și se declară entuziasmați.

„Imaginați-vă un loc în care legenda lui Dracula prinde viață, nu doar în povești, ci într-o lume vastă și captivantă – bine ați venit la Disneyland-ul Transilvaniei”, au transmis ei.

Dracula Land va fi construit în România, chiar lângă București, și va include un parc tematic, un parc acvatic, un centru termal, un centru comercial, hoteluri, o pistă de curse, zone de divertisment și un centru tehnologic. Proiectul a fost „conceput pentru a deveni cea mai mare destinație de divertisment, retail și tehnologie de pe continent”, transmit jurnaliștii străini.

Dracula Land, cu zeci de atracții

Principalul parc tematic, care se întinde pe 780.000 de metri pătrați, va include 40 de atracții majore și șase zone tematice captivante, în ceea ce a fost numit „Disneyland-ul Transilvaniei”. La intrarea grandioasă se va afla Cartierul Luminat de Lună, cu atracții precum o Cale Ferată Transilvană, un carusel dublu de 10 m, un spectacol de proiecții și drone, o „expoziție imersivă cu vampiri de la Hollywood” și o „experiență a Legendei lui Vlad”.

Într-o altă zonă, Regatul Familiei va prezenta „ființe supranaturale din culturi din întreaga lume” cu un cinematograf 4D, o zonă de joacă pentru copii mici, o scenă de divertisment live și diverse atracții, de la liliecii magici la autobuzul nebun. De asemeneav, va exista o zonă dedicată Transilvaniei, „amplasată printre Munții Carpați”, cu sate tradiționale și „păduri misterioase”, alături de un montagne russe, atracții acvatice, un loc de joacă și o piață sătească.

Una dintre cele mai importante zone ale parcului va fi Castelul lui Dracula, în ruine, un lac artificial și grădini. Mai multe atracții vor fi găsite la castel, inclusiv un labirint, o plimbare cu barca și un traseu rapid prin pasaje.

În plus, Portul New Orleans va oferi atracții palpitante, un montagne russe și jocuri de carnaval. Ultima zonă este London Town, inspirată de străzile victoriene din Marea Britanie, cu un teatru, plimbări cu cai și trăsură și magazine de suveniruri.

Mai multe parcuri

Pe lângă parcul tematic principal, vor mai fi un parc acvatic și un centru spa termal, cu peste 30 de atracții acvatice și o piscină cu valuri, despre care se spune că este una dintre cele mai mari din Europa. În plus, trei hoteluri vor fi amplasate la fața locului: Dracula Grand Hotel, Dracula Family Hotel și Dracula Inn, oferind un total de 1.200 de camere.

În altă parte, vizitatorii vor putea face cumpărături într-o zonă dedicată, care se va întinde pe aproximativ 9.000 de metri pătrați și care va găzdui peste 70 de mărci, precum și o seriede restaurante. O arenă multifuncțională cu 22.500 de locuri pentru concerte, festivaluri și evenimente internaționale va fi și ea amplasată în Dracula Land.

O pistă de curse și un parc auto, cu un circuit de aproximativ 4,5 km lungime, fac parte din proiect, alături de un centru de afaceri și tehnologie.

Se preconizează că Dracula Land se va deschide între 2026 și 2027, dar o dată exactă nu a fost anunțată, mai spun britanicii. Ei susțin că noua atracție va primi aproximativ 3 milioane de vizitatori anual în prima fază.