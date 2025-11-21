Ce cred jurnaliștii britanici despre Târgul de Crăciun din Craiova: una dintre cele mai mari și mai frumoase piețe pe care turiștii o ratează

Frumoasa piață de Crăciun este imensă, cu sute de tarabe și distracție, dar majoritatea turiștilor nu știu că există, scriu jurnaliștii britanici care compară Târgul de Crăciun din Craiova cu cele din Germania, Austria sau Danemarca.

Ei arată că târgul are aproximativ 280.000 de metri pătrați, lumini sclipitoare, cabane tradiționale din lemn, atracții clasice de bâlci și decorațiunile festive. Britanicii mai spun că piața este una dintre cele mai mari din Europa și că tot centrul orașului se transformă într-un tărâm de iarnă spectaculos pentru petreceri uimitoare.

Britanicii vorbesc despre o atmosferă de vis

Anul acesta, piața de Crăciun este centrată în jurul poveștii emblematice a Spărgătorul de Nuci, având mii de dulciuri gigantice și ornamente de jucărie care decorează orașul pentru a da viață poveștii. Descrisă ca o „atmosferă de basm”, milioane de luminițe strălucitoare și colorate împodobesc clădiri, brazi de Crăciun, ghirlande, coroane, alei și fiecare colțișor al centrului orașului, transmit britanicii.

Ei se declară impresionați și de atracțiile și activitățile pe care le oferă târgul craiovean. Vizitatorii pot merge cu roata panoramică sau cu caruselul de Crăciun, pot aluneca pe patinoarul mare, pot vizita satul lui Moș Crăciun și pot admira sania zburătoare a lui Moș Crăciun. De asemenea, există cabane din lemn pline cu cadouri și decorațiuni lucrate manual, în timp ce aroma vinului fiert condimentat și a turtei dulci se răspândește aerul, subliniază jurnaliștii străini. De altfel ei consideră târgul „visul oricărui gurmand”, deoarece Craiova este descrisă ca o „metropolă culinară multiculturală”, preluând influențe din Europa și din Asia.

În plus, britanicii au făcut calcule și au stabilit că pentru turiștii străini este o distracție ieftină „de neuitat și de neratat”. Zborurile de la Londra la Craiova, cu o durată de puțin peste trei ore, încep de la aproximativ 41 de lire sterline în perioada premergătoare Crăciunului, în timp ce zborurile din ianuarie încep de la aproximativ 28 de lire sterline, anunță publicația menționată. Jurnaliștii mai au un argument. Probabil, vor fi o iarnă cu zăpadă și un Crăciun alb, așa cum se întâmplă într-o iarnă tradițională.

Ce cred vizitatorii

Nu în cele din urmă, ei au adunat mai multe păreri ale turiștilor și localnicilor care au vizitat târgul.

„Una dintre cele mai bune piețe de Crăciun pe care le-am văzut vreodată! Răspândită în tot Orașul Vechi, are lumini uimitoare, multe tarabe cu mâncare și un carusel. Clădirile sunt frumos decorate. La ora 18:30, sania lui Moș Crăciun apare pe cer și este un spectacol atât de încântător, mai ales pentru copii. Este ca un basm!”, a scris un vizitator.

Un al doilea a relatat că „Piața de Crăciun a fost o experiență fantastică! Mâncarea a fost delicioasă și a oferit un raport calitate-preț excelent, ceea ce o face un loc perfect pentru familii. Atmosfera caldă și primitoare, împreună cu vinul gustos, au creat o experiență culinară memorabilă.”

„Un singur cuvânt – magică! Piața de Crăciun din Craiova este absolut uimitoare! Întregul centru al orașului se transformă într-o minune de iarnă, cu milioane de luminițe sclipitoare care creează o atmosferă magică. Recomand cu căldură!”, a comentat un alt vizitator.

Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară între 14 noiembrie și 4 ianuarie.