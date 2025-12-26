David Popovici nu ia pauză nici de Crăciun: a revenit la antrenamente imediat după sărbători

David Popovici și-a surprins fanii cu o imagine a doua zi de Crăciun în care arată cum scapă de caloriile acumulate la masa de Crăciun. Ambiția și determinarea îl definesc pe campionul olimpic. David Popovici e un adevărat exemplu pentru toți copiii care vor să facă înot de performanță. A ajuns primul la Bazinul Dinamo în a doua zi de Crăciun unde a reluat antrenamentele, relatează prosport.ro.

Popovici muncește intens pentru a-și îndeplini marele vis: doborârea recordului mondial la 100 de metri liber.

David Popovici nu are liber nici de Crăciun: „Ambiția nu ia pauză”

Nici nu a trecut bine Crăciunul că David Popovici a revenit la antrenamente. Înotătorul nu sare peste niciun antrenament mai ales că are obiective îndrăznețe la următoarele competiții. A fost un an plin de realizări profesionale și cu toate acestea nu și-a luat vacanță de Crăciun.

A postat o fotografie de la Bazinul Dinamo, acolo unde se pregătește intens în bazinul acoperit pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. David Popovici a postat și un mesaj motivațional pentru fanii săi: „Ambiția nu ia pauză”.

E cunoscut faptul că sportivul român e mare fan al mașinilor. A postat și o imagine cu celebrul Porsche din cauza căruia a primit un val de reacții dure anul trecut. David Popovici și-ar dori să ajungă în SUA și să conducă o mașină din Washington până în California. Și-ar putea îndeplini dorința chiar după Jocurile Olimpice, competiție la care va încerca să doboare recordul mondial deținut de chinezul Pan Zhanle.

„Mi-ar plăcea foarte mult să îmi închiriez o mașină de pe coasta de vest a Statelor Unite sau să îmi transport mașina mea acolo, dar nu cred că are sens. Și să fac din Washington până în California, poate și Canada. Poate și parcuri naționale.

Nu știu care e primul cadou, dar știu care a fost preferatul. Mi-am dorit niște bețe Shaolin și am înțeles ulterior că Moș Crăciun a rezolvat cumpărând o coadă de mătură pe care a tăiat-o în două și a scris caractere în chineză, în japoneză, ceva de genul. Am fost cel mai fericit”, a declarat David Popovici, potrivit as.ro.

Următoarea competiție la care va lua parte David Popovici este Campionatul European de Natație de la Paris, din 2026. Competiția se va desfășura începând cu 31 iulie. La finalul anului viitor vor avea loc și Campionatele Mondiale în bazin scurt de 25 de metri, la Beijing.