Remiză cu miză mare pe Arena Națională. Dinamo – Universitatea Craiova, 1-1

Rezultatul menține lupta strânsă la vârful clasamentului, oltenii rămânând pe primul loc, la un punct distanță de Dinamo și Rapid, scrie ProSport.

Prima repriză a fost lipsită de faze de poartă, în ciuda unui start intens, cu numeroase dueluri și faulturi în zona mediană. Niciuna dintre echipe nu a reușit să trimită un șut pe spațiul porții în primele 45 de minute. Jocul a fost fragmentat, iar prudența a dominat ambele tabere, în contextul mizei ridicate.

Scorul a fost deschis imediat după pauză. În minutul 51, Dinamo a marcat prin Soro, care a reluat cu capul o centrare venită din partea stângă, după o acțiune rapidă de atac. Golul a venit la capătul unei faze bine construite, care a surprins defensiva Universității Craiova.

Universitatea Craiova a reacționat rapid și a egalat după doar câteva minute. Filipe Coelho a făcut modificări ofensive, iar introducerea lui Mora a avut efect imediat. Acesta a fost implicat în faza egalării, finalizată de Al Hamlawi, intrat și el de pe bancă.

În partea a doua a meciului, Universitatea Craiova a avut mai mult posesia, însă nu a forțat decisiv golul victoriei. Dinamo, lipsită de soluții ofensive pe final și fără Karamoko, suspendat, nu a mai reușit să creeze ocazii clare, deși este una dintre echipele cu cele mai multe goluri marcate în ultimele 15 minute ale partidelor din acest sezon.

Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs, care nu a acordat niciun cartonaș roșu, deși Universitatea Craiova este echipa cu cele mai multe eliminări în actuala ediție de campionat.

După acest rezultat, Universitatea Craiova rămâne lider în SuperLigă, cu un avans minim față de principalele urmăritoare, într-un clasament extrem de echilibrat înainte de finalul sezonului regular.