LPF a anunțat programul etapei a 27-a din Superliga. Când se joacă derbiul Univ. Craiova – FCSB

Runda va începe la Ploiești, unde Petrolul primește replica echipei FC Argeș. Sâmbătă sunt programate două meciuri, iat duminică – trei partide, printre care și duelul Craiova – FCSB, care va închide ziua.
Etapa se va încheia luni, cu două meciuri.
Programul etapei a 27-a din Superliga:
Vineri, 13 februarie
Ora 20.00 Petrolul Ploiești – FC Argeș
Sâmbătă, 14 februarie
Ora 14.30 Universitatea Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 19.00 FC Metaloglobus București – Oțelul Galați
Duminică, 15 februarie
Ora 14.00 UTA Arad – FC Botoșani
Ora 17.00 Farul Constanța – FC Rapid
Ora 20.00 Universitatea Craiova – FCSB
Luni, 16 februarie
Ora 17.00 FC Hermannstadt – CFR 1907 Cluj
Ora 20.00 Dinamo București – Unirea Slobozia