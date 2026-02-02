Prima pagină » Sport » LPF a anunțat programul etapei a 27-a din Superliga. Când se joacă derbiul Univ. Craiova – FCSB

LPF a anunțat programul etapei a 27-a din Superliga. Când se joacă derbiul Univ. Craiova – FCSB

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat luni programul etapei a 27-a din Superliga de fotbal. Runda este programată între 13 și 16 februarie. Cap de afiș este derbiul dintre actualul lider, Universitatea Craiova, și campioana en-titre, FCSB.
Foto: GEORGE FLUSTER/ MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
02 feb. 2026, 22:25, Sport

Runda va începe la Ploiești, unde Petrolul primește replica echipei FC Argeș. Sâmbătă sunt programate două meciuri, iat duminică – trei partide, printre care și duelul Craiova – FCSB, care va închide ziua.

Etapa se va încheia luni, cu două meciuri.

Programul etapei a 27-a din Superliga:

Vineri, 13 februarie

Ora 20.00 Petrolul Ploiești – FC Argeș

Sâmbătă, 14 februarie

Ora 14.30 Universitatea Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 19.00 FC Metaloglobus București – Oțelul Galați

Duminică, 15 februarie

Ora 14.00 UTA Arad – FC Botoșani

Ora 17.00 Farul Constanța – FC Rapid

Ora 20.00 Universitatea Craiova – FCSB

Luni, 16 februarie

Ora 17.00 FC Hermannstadt – CFR 1907 Cluj

Ora 20.00 Dinamo București – Unirea Slobozia

