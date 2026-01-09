LPF a anunțat programul etapei a 23-a din Superliga de fotbal. Meciul FCSB – CFR Cluj, cap de afiș

Potrivit programului anunțat de LPF, duelul dintre cele două formații care și-au împărțit titlurile de campioană în ultimii ani este programat duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00.

Confruntarea vine într-un context special, având în vedere că atât FCSB, cât și CFR Cluj se află, surprinzător, în afara locurilor de play-off, cu doar nouă etape rămase din sezonul regulat.

Un alt meci de top al rundei se va disputa sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 20:00, când Universitatea Craiova va primi vizita celor de la FC Botoșani.

Partida le aduce față în față pe liderul clasamentului și ocupanta locului al treilea, care sunt despărțite de numai două puncte.

Campionatul se va relua pe 16 ianuarie, cu etapa a 22-a, după pauza de iarnă.

Programul complet al etapei a 23-a anunțat de LPF:

Vineri, 23 ianuarie

Ora 17.00 Metaloglobus București – FC Argeș

Ora 20.00 FC Hermannstadt – Dinamo București

Sâmbătă, 24 ianuarie

Ora 17.00 Universitatea Cluj – Unirea Slobozia

Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Botoșani

Duminică, 25 ianuarie

Ora 14.30 Petrolul Ploiești – Farul Constanța

Ora 20.00 FCSB – CFR 1907 Cluj

Luni, 26 ianuarie

Ora 17.00 Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.00 UTA Arad – FC Rapid