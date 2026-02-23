Prima pagină » Sport » FCSB învinge Metaloglobus, în etapa a 28-a din Superliga României, și păstrează șanse la play-off

FCSB învinge Metaloglobus, în etapa a 28-a din Superliga României, și păstrează șanse la play-off

FCSB a câștigat categoric, scor 4-1, partida cu Metaloglobus, disputată pe Arena Națională, în ultimul meci din etapa a 28-a din Superliga României, și rămâne în cursa pentru play-off.
FCSB învinge Metaloglobus, în etapa a 28-a din Superliga României, și păstrează șanse la play-off
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
23 feb. 2026, 22:03, Sport

Campioana en-titre FCSB a deschis rapid scorul, în minutul 6, prin Bîrligea, însă oaspeții au egalat aproape imediat, prin Huiban (7).

FCSB a revenit în avantaj în minutul 26, când Darius Olaru a deviat în plasă șutul lui Pantea.

În partea secundă, David Miculescu (51) și Juri Cisotti (78) au majorat diferența, stabilind scorul final.

Partida s-a complicat pentru Metaloglobus în minutul 53, când Mike Cestor a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, lăsându-și echipa în inferioritate numerică într-un moment în care diferența era de două goluri.

În urma succesului, FCSB ajunge la 43 de puncte și urcă pe locul 7 în clasament. Se află la trei puncte de poziția a șasea, ultima care asigură prezența în play-off, ocupată în prezent de FC Argeș Pitești.

Cu două etape rămase din sezonul regulat, roș-albaștrii mai au de jucat cu UTA Arad (deplasare) și FC Universitatea Cluj (acasă).

Metaloglobus a ajuns la 21 de înfrângeri, având doar 11 puncte și ocupând ultimul loc în clasament, al 16-lea.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Interviu cu Paolo Zampolli, cel care i-a făcut legătura lui Nicușor Dan cu Marco Rubio: „Țările trebuie să-și urmărească interesele naționale”
Gandul
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
Libertatea
Rețetă ciorbă de castraveți murați. Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor