FC Botoșani a întrerupt o serie de șapte partide fără succes în Superliga de fotbal, învingând, duminică, pe Metaloglobus, scor 3-0 (2-0), într-un meci din etapa a 26-a.
FC Botoșani învinge Metaloglobus, primul succes după șapte partide, și revine pe loc de play-off
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 feb. 2026, 19:39, Sport

Autogolul lui Sava (14′) a deschis scorul în favoarea echipei FC Botoșani. Enzo Lopez a trimis balonul spre poartă, după o centrare a lui Friday Adams.

Golul doi al gazdelor a venit înainte de pauză, în minutul 41, prin Enzo Lopez, după o fază validată de VAR.

În partea secundă, controlul a aparținut în totalitate gazdelor, care au gestionat mai bine posesia și ocaziile.

Scorul final a fost pecetluit de Cîmpanu, în minutul 84, după un contraatac.

Victoria readuce pe FC Botoșani în zona play-off, pe locul 5, cu 42 de puncte, la egalitate cu U Cluj, dar are golaveraj mai bun decât ardelenii.

Ultima victorie a echipei din Botoșani data din 30 noiembrie 2025, în runda a 18-a, scor 1-0 la Slobozia.

Metaloglobus, în schimb, rămâne pe ultimul loc, cu doar 11 puncte.

