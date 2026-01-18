Trei meciuri programate în Superliga. Dinamo și FC Botoșani, duel la distanță pentru locul secund

Dinamo si Universitatea Cluj, s-au intalnit într-un meci din cadrul etapei a 7-a din SuperLiga, sambata, 23 august 2025, la Cluj. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO

Primul meci al zilei din Superliga este programat de la ora 15:30 și le pune față în față pe Csikszereda Miercurea Ciuc și FC Botoșani.

Moldovenii, aflați pe podium, evoluează în deplasare contra unei echipe care ocupă primul loc deasupra liniei retrogradării directe.

FC Botoșani are 38 de puncte și este la patru puncte de prima poziție, ocupată, acum, de Rapid București, după victoria de sâmbătă seară, cu Metaloglobus.

Moldovenii se află la egalitate cu Dinamo, echipă care joacă în ultimul meci al zilei de duminică.

Csikszereda traversează o perioadă dificilă, cu patru înfrângeri consecutive.

În tur, la Botoșani, gazdele s-au impus cu scorul de 3-1.

În a doua partidă a zilei de duminică, de la 17:45, CFR Cluj primește vizita Oțelului Galați, într-un meci cu o miză ridicată pentru calificarea în play-off.

Ardelenii își joacă una dintre ultimele șanse de a rămâne în cursa pentru Top 6.

Oțelul vine după trei victorii consecutive la finalul anului 2025 și încearcă să confirme forma bună.

CFR Cluj, vicecampioana din sezonul trecut, se află la șapte puncte de Oțelul Galați, care ocupa locul al șaselea, înaintea rundei.

Galați a coborât pe locul 7, după succesul UTA la Slobozia, sâmbătă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 27 de ori. De 17 ori s-au impus clujenii, de cinci ori au câștigat gălățenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

În tur, Oțelul s-a impus cu scorul de 4-1

Ultima partidă a zilei, programată la 20:30, se joacă pe Arena Națională, unde Dinamo București întâlnește Universitatea Cluj.

„Câinii roșii” sunt implicați în lupta pentru primele poziții și au nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa pentru titlu.

„Șepcile roșii” sunt într-un reviriment vizibil după instalarea lui Cristiano Bergodi pe bancă. „U” Cluj se află pe locul 8, având 33 de puncte și fiind în cursa pentru calificarea în play-off.

În ultimele cinci confruntări directe, bilanțul este echilibrat: două victorii pentru Dinamo, două pentru „U” Cluj și un rezultat de egalitate.

Ultimul duel direct a avut loc în august 2025, când Dinamo s-a impus cu 1-0, în deplasare, la Cluj.