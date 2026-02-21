CFR Cluj învinge Petrolul Ploiești și ajunge la nouă victorii consecutive

Meriton Korenica a deschis scorul în minutul 62.

Petrolul a egalat în minutul 71, prin Paul Papp, după o pasă a lui Rareș Pop.

CFR Cluj a dat lovitura în minutul 82: Lorenzo Biliboc a driblat în careu și a trimis la vinclu, stabilind scorul final, 2-1.

După acest rezultat, CFR Cluj a ajuns la nouă victorii consecutive în campionat și este pe locul 5, cu 47 de puncte, cu play-off-ul tot mai aproape. Petrolul rămâne pe locul 12, cu 28 de puncte.

Echipele de start:

CFR Cluj: M. Popa – Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, D. Djokovic, A. Păun – Biliboc, A. Aliev, Korenica;

Rezerve: O. Vâlceanu, Kun, Braun, Huja, Masic, Keita, Fica, Deac, Kamara, Șfaiț, Zahovic, Slimani;

Antrenor: Daniel Pancu.

Petrolul Ploiești: Bălbărău – Roche, Papp, Prce – Ricardinho, Dulca, Jyry, Dumitrescu – Boțogan, Chică-Roșă, V. Gheorghe;

Rezerve: Krell, Rodrigues, Ignat, Soares, Mateiu, Boateng, Hanca, Dongmo, Grozav, Hermann, R. Pop, D. Paraschiv;

Antrenor: Eugen Neagoe.