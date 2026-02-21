Prima pagină » Social » Gimnasta Sabrina Voinea, operată de apendicită. Gimnasta este acum bine

Sabrina Voinea a fost operată de urgență pentru apendicită, vineri noapte. Sportiva, de numai 18 ani, este bine, informează mama sa, sâmbătă, într-un mesaj publicat pe Facebook.
Potrivit ProSport, ea a ajuns la Spitalul de Urgență Ilfov cu dureri cu dureri mari în zona burții, iar după primul set de analize, medicii au luat decizia de a o opera. Sportiva suferea de o apendicită acută.

Astăzi, mama sportivei de doar 18 ani a publicat, pe Facebook, o postare în care spune că fiica ei este acum bine.

„Sabrina, azi-noapte, a fost operată de apendicită acută, acum este bine. Suntem lângă tine, iubita noastră”, a scris Camelia Voinea, în postarea sa, însoțită de o fotografie cu tânăra Sabrina pe patul de spital.

Mama sportivei le-a mulțumit medicilor de la „Floreasca” pentru intervenție.

 

 

