Prima pagină » Social » Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului – locul unde obiectele prind viață și poveștile tale chiar contează!

Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului – locul unde obiectele prind viață și poveștile tale chiar contează!

Când vine vorba de lucruri de valoare, fie că vorbim de bijuterii, monede, ceasuri sau gadget-uri rare, Liquid Money a devenit repede un nume cunoscut în rândul pasionaților de investiții, colecționari și curioși din toată țara. Cu două locații deschise deja – una în București și una în Sibiu – și cu un nou magazin în Centrul Sibiului care urmează să fie inaugurat pe 1 martie, echipa Liquid Money își propune să revoluționeze modul în care românii își administrează obiectele de preț.
Mașină mistuită de flăcări pe o șosea din Giurgiu
Mașină mistuită de flăcări pe o șosea din Giurgiu
Șase bărbați reținuți în Timiș pentru viol și agresiuni sexuale asupra unor fete de 14 ani
Șase bărbați reținuți în Timiș pentru viol și agresiuni sexuale asupra unor fete de 14 ani
Cod galben de ninsori și viscol. Copaci căzuți în București. Drumuri închise în Ialomița
Cod galben de ninsori și viscol. Copaci căzuți în București. Drumuri închise în Ialomița
OFF The Record. Ce ar schimba în justiție fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu
OFF The Record. Ce ar schimba în justiție fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu
Bogdan Mateescu, la OFF The Record: „Problema accesului la ECRIS este una falsă”
Bogdan Mateescu, la OFF The Record: „Problema accesului la ECRIS este una falsă”
Departamentul Economic
21 feb. 2026, 15:02, Social

Ce face Liquid Money atât de special?

La Liquid Money, lucrurile nu sunt doar simple tranzacții – sunt povești! Aici poți:

  •  să vinzi sau să cumperi obiecte de valoare;
  •  să lași în consignație bunuri rare pentru ca altcineva să le descopere;
  •  să schimbi obiecte valoroase pentru altele pe gustul tău;
  •  să amanetezi ce ai și ai nevoie de lichidități rapide.
Vezi galeria foto
3 poze

Totul se întâmplă într-un cadru profesionist, dar relaxat – ca o piață a comorilor unde fiecare obiect are o poveste și fiecare client este tratat ca un prieten. „Pasiunea noastră cea mai mare este să negociem și să facem cele mai bune deal-uri posibile!” – spun chiar cei din echipă.

Două magazine, o singură misiune: să te ajute pe tine

  • București – Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 31, Sector 2 – locul unde orașul mare lovește cu oferte pe măsură.
  • Sibiu – magazinul actual de pe Șoseaua Alba Iulia nr. 67 și un nou spațiu în centrul orașului, care se deschide oficial pe 1 martie – perfect pentru sibienii pasionați de obiecte rare sau pentru cei care vor să își vândă comorile pentru a face loc altora cu povești la fel de interesante.

Echipa este mereu gata să îți ofere o evaluare corectă, rapidă și profesionistă, chiar pe loc – fie că vrei să vinzi, să cumperi sau să schimbi ceva ce ți-ai dorit dintotdeauna.

Vânătorii de comori – și în magazin, și la TV

Experiența echipei nu se oprește la tejghea. Membrii Liquid Money fac parte și din universul emisiunii „Vânătorii de comori: România” difuzată pe History Channel, unde pasiunea pentru obiecte rare și talentul de negociatori sunt puse la încercare în fața camerelor. Practic, ceea ce vezi la televizor se întâmplă zilnic și în magazinele lor: evaluări, negocieri, descoperiri surprinzătoare și povești fascinante din spatele fiecărui obiect.

Nu doar un magazin – ci o comunitate adevărată

Liquid Money nu este doar despre tranzacții și prețuri – este despre oameni, povești și oportunități. E locul unde colecționarii se întâlnesc, unde pasionații găsesc ceea ce caută și unde fiecare obiect spune o poveste unică.

Așadar, dacă ai un obiect valoros sau pur și simplu vrei să descoperi comori ascunse, Liquid Money te așteaptă cu ușile deschise în București și Sibiu – și nu uita, noul magazin din Sibiu va fi gata să-ți schimbe perspectiva din 1 martie!

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Descoperirea din România care face înconjurul lumii! CNN transmite că în țara noastră a fost descoperită o bacterie rezistentă la 10 antibiotice. Unde a fost localizată
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Zodia triplu-binecuvântată în martie 2026. Neti Sandu anunță bucurii pe toate planurile
CSID
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor