Primăria Municipiului București a anunţat, vineri seară, că monitorizează în timp real intervenţiile pentru deszăpezire, în contextul ninsorii prognozate pentru această seară. Reprezentanţii instituţiei au transmis că primăriile de sector au raportat la comandamentul de iarnă efectivele mobilizate, numărul utilajelor scoase pe teren şi cantităţile de material antiderapant disponibile.
Bucureștiul sub avertizare. Peste 370 de utilaje, mobilizate pentru deszăpezire în Capitală. Primăria anunţă monitorizare strictă şi controale în teren
20 feb. 2026, 23:45, Social

Potrivit datelor centralizate, peste 370 de utilaje şi mii de operatori manuali intervin în toate cele şase sectoare ale Capitalei, folosind mii de tone de material antiderapant solid şi lichid.

Situaţia intervenţiilor pe sectoare:

Sectorul 1: 77 de utilaje, 430 de operatori manuali (130 în tura de noapte şi 300 în tura de zi) şi 1.630 de tone de material antiderapant;

Sectorul 2: 67 de utilaje, 350 de operatori manuali (100 în tura de noapte şi 250 în tura de zi) şi 2.951 de tone de material antiderapant solid şi lichid;

Sectorul 3: 30 de utilaje, 100 de operatori manuali şi 1.200 de tone de material antiderapant solid;

Sectorul 4: 71 de utilaje, 320 de operatori manuali (70 în tura de noapte şi 250 în tura de zi) şi 1.750 de tone de material antiderapant solid;

Sectorul 5: 51 de utilaje, 200 de operatori manuali (50 în tura de noapte, cu posibilitatea suplimentării în funcţie de evoluţia vremii, şi 150 în tura de zi) şi 3.200 de tone de material antiderapant solid;

Sectorul 6: 80 de utilaje, 313 operatori manuali (128 în tura de noapte şi 185 în tura de zi) şi 2.125 de tone de material antiderapant.

În total, autorităţile au mobilizat 376 de utilaje pentru intervenţii, urmând ca acestea să acţioneze prioritar pe arterele principale, în zonele cu risc ridicat şi în apropierea unităţilor de interes public.

Totodată, Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti desfăşoară verificări în teren pentru a se asigura că operatorii de salubritate îşi respectă obligaţiile contractuale.

„Dacă din nou nu-şi fac treaba pentru comunităţile pe care le reprezintă, operatorii de salubritate aflaţi sub contract cu primăriile de sector vor fi din nou amendaţi”, au transmis reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Autorităţile fac apel la şoferi să circule cu prudenţă şi să îşi echipeze corespunzător autoturismele pentru sezonul rece.

