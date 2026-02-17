Prima pagină » Social » Ministrul Transporturilor a discutat cu responsabilii fiecărui mod de transport, în contextul codurilor meteo de viscol și ninsori

Ministrul Transporturilor a discutat cu responsabilii fiecărui mod de transport, în contextul codurilor meteo de viscol și ninsori

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, a avut, marți, discuții cu responsabilii transportului rutier, feroviar, aerian și naval, în contextul codurilor de avertizare meteorologică emise pentru perioada următoare.
Ministrul Transporturilor a discutat cu responsabilii fiecărui mod de transport, în contextul codurilor meteo de viscol și ninsori
Sursa foto: Alex Nicodim/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
17 feb. 2026, 19:51, Social

„În cadrul discuțiilor, au fost prezentate informări detaliate privind stadiul pregătirilor pentru intervențiile de deszăpezire și pentru asigurarea continuității traficului și siguranței circulației pe toate rețelele de transport aflate în administrarea sau coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Responsabilii din cadrul unităților au prezentat situația utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante, a personalului mobilizat și stadiului pregătirilor pentru intervenție rapidă. De asemenea, au fost analizate măsurile de coordonare și mecanismele de comunicare operativă, astfel încât eventualele probleme să fie gestionate eficient și în timp util”, a transmis Ministerul Transporturilor într-un comunicat.

Pregătiri pentru intervenție rapidă

Reprezentanții CNAIR au informat că, în zonele vizate de codurile meteo, sunt mobilizate 1.571 de utilaje și aproximativ 3.000 de angajați pentru a menține drumurile deschise în condiții de siguranță.

Potrivit sursei citate, pentru activitățile de deszăpezire sunt pregătite 76.404 tone de sare și 785 de tone de clorură de calciu care vor fi utilizate în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de necesitățile operative.

Ministerul Transporturilor a precizat că decizia de închidere a circulației pe anumite sectoare de drum se ia exclusiv în colaborare cu Poliția Rutieră și doar când siguranța participanților la trafic este pusă în pericol.

În cazul transportului feroviar sunt pregătite pentru intervenție 33 de pluguri (15 hidraulice și 18 simple), care vor acționa în funcție de zonele stabilite de Comandamentul Operațional și de situația din fiecare sucursală regională. Pentru remedierea deranjamentelor sunt disponibile 127 de mijloace de intervenție, iar pentru linia de contact sunt pregătite 77 de drezine pantograf. Sectorul Exploatare din cadrul CFR Infrastructură a mobilizat 781 de angajați, cu posibilitatea suplimentării în situații de extremă urgență.

În cazul celor 17 aeroporturi din România sunt pregătite să intervină 161 de utilaje pentru deszăpezire, dar există și stocuri de peste 167 de tone de material solid și 297 de tone de degivrant lichid.

În ceea ce privește infrastructura portuară doar Bara Sulina este închisă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Ciprian Șerban: siguranța și funcționalitatea transportului, „priorități absolute”

„Siguranța cetățenilor și menținerea funcționalității infrastructurii de transport sunt priorități absolute. Am solicitat tuturor structurilor aflate sub autoritatea ministerului să fie pregătite pentru intervenție imediată, să monitorizeze permanent situația din teren și să acționeze coordonat, astfel încât efectele condițiilor meteo severe să fie reduse la minimum”, a declarat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cele 3 zodii lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața acestor nativi
Gandul
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Libertatea
Tocană anti-mahmureală. E una dintre cele mai vechi rețete culinare! Ce conține, de fapt
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor