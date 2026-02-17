Avertizare ANM: Cod portocaliu de viscol și ninsori în București și 12 județe. Cel mai sever episod de iarnă din acest sezon

Marți (17 februarie) vremea va fi rece în regiunile extracarpatice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -4 și 4 grade. Miercuri, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 0 grade.

Temporar vor fi precipitații îndeosebi în sudul, centrul și estul țării. În cursul zilei de marți acestea vor fi mixte, apoi vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și local de 20…30 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și local de peste 25 l/mp. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general, de 45…65 km/h. În sud și est temporar va fi viscol și vizibilitate scăzută.

Ploi urmate de ninsori

În sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi precipitații însemnate cantitativ, în aceste zone fiid emisă o atenționare cod galben, de marți, de la ora 10 până miercuri, la ora 12. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile.

În Dobrogea va ploua, iar spre sfârșitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de precipitații de 25…30 l/mp și izolat de peste 40…45 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. În sud-estul teritoriului local se va depune polei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.

În Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp). În aceste zone este, de asemenea, cod galben, care intră în vigoare marți, la ora 22, și este valabil până miercuri, la ora 12.

Sudul și estul țării sub avertizări ANM

De marți seara, până la ora 20, până miercuri la ora 12, este cod portocaliu în Muntenia și în sudul Moldovei. Aici va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Un alt cod galben intră în vigoare miercuri, la ora 12, și este valabil până la ora 20:00. Potrivit avertizării, în Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei, estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și în Carpații Merdionali și de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10 15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50 – 70 km, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70 90 km/h.

O avertizare cod galben de intensificări ale vântului intră în vigoare miercuri, între orele 12 și 20, și vizează în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50 – 70 km/h.