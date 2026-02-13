Prima pagină » Știrile zilei » Cod galben de ceață densă în mare parte din țară. Vizibilitate sub 50 de metri în mai multe județe și condiții dificile de trafic

Cod galben de ceață densă în mare parte din țară. Vizibilitate sub 50 de metri în mai multe județe și condiții dificile de trafic

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri dimineața mai multe avertizări tip Cod galben de ceață ce provoacă vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, în numeroase județe din sudul, estul și nord-estul României, inclusiv în municipiul București și pe litoral.
Sursa foto: AI
Radu Mocanu
13 feb. 2026, 07:32, Social

În nordul și estul Moldovei, atenționările vizează județele Bacău, Botoșani, Galați, Neamț, Vrancea, Iași, Suceava și Vaslui, iar în aceste zone, ceața densă va fi însoțită pe alocuri de depuneri de polei. Atenționarea este valabilă până la ora 9:30. 

În sudul și sud-estul țării, vor fi afectate județe Brăila, Ialomița, Buzău, Prahova, Călărași, Giurgiu, Ilfov și Teleorman. Atenționara va fi valabilă până la ora 9:00.  

De asemenea, și municipiul București va fi afectat de ceață, o avertizare fiind valabilă în capitală până la ora 9:00.

În plus, ceața va afecta și județele din Dobrogea, atât Constanța, cât și Tulcea, aflându-se până la ora 9:00 sub avertizare. 

În urma avertizărilor de ceață și Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a emis o atenționare privind condițiile de circulație. „În condiții de ceață se circulă și pe întregul tronson al Autostrăzii A2 București – Constanța, precum și pe Autostrada A1 București – Pitești  (kilometrii 11 și 44), A3 București – Ploiești (kilometrii 7 – 68) și A7 Ploiești – Adjud (kilometrii 63 – 111)”, transmite Centrul. 

Autoritățile au anunțat că nu au fost semnalate accidente. În plus, conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză adaptată condițiilor de drum, să mărească distanța de siguranță între vehicule, să evite depășirile riscante și să nu oprească pe benzile de rulare sau pe banda de urgență a autostrăzilor.

 

