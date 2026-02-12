Prima pagină » Social » Vizibilitate scăzută pe drumurile din mai multe județe din țară

Vizibilitate scăzută pe drumurile din mai multe județe din țară

Se criculă joi dimineața în condiții de ceață pe drumurile din mai multe județe din țară, unde vizibilitatea este scăzută chiar și sub 50 de metri.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
12 feb. 2026, 07:14, Social

Centrul Ibfotrafic anunță că vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceții la sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub la 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Botoșani, Dolj, Mehedinți, Neamț, Tulcea și Vrancea.

În funcție de condițiile locale, în aceste zone este favorizată formarea poleiului.

De asemenea, este semnalată ceață, cu reducerea vizibilității la sub 200 de metri, pe tronsonul kilometric 117 – 193 al autostrăzii A7 Ploiești  – Adjud.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A0 Centura București, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, se circulă pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normal de circulație.

