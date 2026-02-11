Un fost premier vorbește despre o criză socială: nu vom ști cum să ieșim din Palatul Victoria

Avertismentul a fost lansat de Marcel Ciolacu. El a vorbit despre o iminentă criză socială provocată de măsurile luate de Guvern.

„Lucrurile în interiorul coaliției nu funcționează. Ori ne trezim, se strâng decidenții și facem un plan coerent pe termen mediu și lung, ori ne vom afunda și nu vom ști cum să ieșim din Palatul Victoria. Vom fi în criză socială”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.

Social-democratul a mai spus că România ar putea intra în recesiune.

„E cazul să ne așezăm la masă toate partidele care sunt în această coaliție și trebuie găsită o coerență în comunicare, să nu mai mutăm vină de la unii la alții și să nu mai băgăm mizeria sub preș. Nu se poate face într-o coaliție numai ce vrea prim- ministrul (…) Eu cred că vom intră în recesiune. Dacă nu investești, dacă nu se învârt banii în economie, dacă ai lăsat povara egală pentru toată lumea, îi faci și mai săraci pe cei săraci”, a adăugat fostul premier.

Declarațiile au fost făcute miercuri seara.