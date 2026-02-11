Prima pagină » Politic » Un fost premier vorbește despre o criză socială: nu vom ști cum să ieșim din Palatul Victoria

Un fost premier vorbește despre o criză socială: nu vom ști cum să ieșim din Palatul Victoria

Un fost premier vorbește despre o criză socială. Dacă nu ne trezim și nu facem un plan coerent nu vom ști cum să ieșim din Palatul Victoria, avertizează acesta referindu-se la măsurile luate de Guvernul Bolojan.
Un fost premier vorbește despre o criză socială: nu vom ști cum să ieșim din Palatul Victoria
Petru Mazilu
11 feb. 2026, 22:08, Politic

Avertismentul a fost lansat de Marcel Ciolacu. El a vorbit despre o iminentă criză socială provocată de măsurile luate de Guvern.

„Lucrurile în interiorul coaliției nu funcționează. Ori ne trezim, se strâng decidenții și facem un plan coerent pe termen mediu și lung, ori ne vom afunda și nu vom ști cum să ieșim din Palatul Victoria. Vom fi în criză socială”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.

Social-democratul a mai spus că România ar putea intra în recesiune.

„E cazul să ne așezăm la masă toate partidele care sunt în această coaliție și trebuie găsită o coerență în comunicare, să nu mai mutăm vină de la unii la alții și să nu mai băgăm mizeria sub preș. Nu se poate face într-o coaliție numai ce vrea prim- ministrul (…) Eu cred că vom intră în recesiune. Dacă nu investești, dacă nu se învârt banii în economie, dacă ai lăsat povara egală pentru toată lumea, îi faci și mai săraci pe cei săraci”, a adăugat fostul premier.

Declarațiile au fost făcute miercuri seara.

Recomandarea video

Fake grosolan cu AI în social media, ventilat de propaganda rusă: O ”poză” virală cu Zelenski și pedofilul Epstein
G4Media
Trupe românești în Groenlanda? Satelit românesc? „Ni s-a părut, nu e adevărat ce am văzut, ci ce ne spune ministrul Apărării”. Metoda Miruță în 3 pași: gafează, remontează declarațiile, apoi acuză presa de fake news
Gandul
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Libertatea
Leacul Mariei Treben pentru inimă obosită și circulație deficitară. Se mai numește și „planta inimii”
CSID
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor