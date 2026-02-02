Prima pagină » Justiţie » Georgescu cere desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor: Nu cedez

Georgescu cere desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor: Nu cedez

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a solicitat desecretizarea tuturor documentelor legate de anularea turului doi. Nu cedez, prefer o zi de lup decât o viață de jigodie, a spus Georgescu care a atacat din nou clasa politică.
Petru Mazilu
02 feb. 2026, 09:54, Politic

Declarațiile au fost făcute luni dimineață.

„Eu spun că oamenii fericiți nu-și pierd timpul rănindu-i pe alții, răul vine de la cei nefericiți, frustrați, mediocri,  adică clasa politică (…) Clasa politică dă testul fariseismului pentru a sublinia că obediența pentru ea este lege”, a declarata Călin Georgescu.

El a mai spus că „suferința este o încercare de mântuire” și a continuat să atace clasa politică.

„Văzând cum arată acum țara cu foarte multă suferință (…) o Românie izolată în plan internațional, eu alături de poporul român transmit clasei politice că e bine să se întoarcă la popor ca să-l slujească așa cum au făcut înaintașii”, a adăugat fostul candidat.

În „numele poporului român”, Georgescu a solicitat desecretizarea tuturor documentelor și ședințelor care au legătură cu anularea turului doi al alegerilor prezidențiale. Fostul candidat s-a referit la toate documentele apărută din noiembrie 2024, inclusiv discuțiile din CSAT, CCR și notele serviciilor secrete.

„Eu nu cedez, nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu, prefer o zi de lup decât o viață de jigodie”, a precizat Călin Georgescu.

Călin Georgescu a fost luni la Tribunalul București pentru a depune o contestație. El a fost trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru acuzația de propagandă legionară.

