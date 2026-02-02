Rogobete, despre neplata primei zile de concediu medical: Erau milioane de zile de concedii inventate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost invitat luni, la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a vorbit despre măsura neplății primei zile a concediului medical, dar și despre restricții privind rețelele sociale.

În privința tăierii primei zile de concediu medical, ministrul Rogobete a afirmat că decizia este una „abruptă”, însă susține că măsura este necesară pentru a limita abuzurile din sistem.

„Fenomenul este mai complex aici decât pare. Sigur că e abruptă decizia cu prima zi de concediu neplătit, dar dacă e să discutăm puțin de ce s-a întâmplat anul trecut, după ce am inclus primele măsuri și primele controale serioase în componenta asta de concedii medicale, să știți că am economisit 120 de milioane de lei pe lună, care se revăd în medicamente compensate sau în alte servicii medicale”, a spus Rogobete, la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Ministrul Sănătății a explicat că nu este vorba despre cazuri izolate, ci despre milioane de zile de concediu medical, inclusiv în perioada sărbătorilor libere legale, când existau și punți, de exemplu.

„Eu am fost pus în postura, plastic vorbind, să iau de la gura bolnavului care are nevoie, din spital, ca să plătesc concediile inventate ale unora. Erau milioane de zile de concedii inventate care ne costă cam un miliard și jumătate pe an. Acele punți înainte de Sfânta Maria, înainte de Ziua Copilului, se îmbolnăvesc subit”, a mai afirmat Rogobete.

Excepții pentru pacienții oncologici?

Întrebat cum poate fi aplicată această măsură privind prima zi de concediu medical fără a-i lovi pe cei aflați în nevoie, ministrul a recunoscut faptul că este „imposibil de eliminat în totalitate”, dar că autoritățile analizează excepții pentru bolnavii cronici, precum pacienții oncologici.

„Încercăm să reducem damage-ul cât se poate de mult, motiv pentru care o să mai fie nuanțată această decizie, și anume că pacienții cronici – cancer, de exemplu -, sau alte boli, unde este evident că concediul medical nu este inventat, să fie exceptați”, a explicat ministrul Rogobete.

El a subliniat că România nu este un caz singular și a dat drept exemple și alte state europene, precum Spania sau Belgia, unde primele zile de concediu medical nu sunt plătite sau sunt compensate parțial.

Despre rețelele sociale în școli și sănătatea mentală

În aceeași intervenție, Alexandru Rogobete a vorbit și despre impactul rețelelor sociale asupra sănătății mentale, precizând că nu susține interzicerea acestora în școli, ci mai degrabă un control mai strict al conținutului.

„Sănătatea mentală și problemele din această zonă sunt apanajul Ministerului Sănătății, pentru că sunt o problemă de sănătate publică. Nu mă implic în interzicere, pentru că nu sunt de acord cu interzicerea. Cred că noi ar trebui să controlăm mai mult conținutul”, a declarat Rogobete în cadrul emisiunii.

Ministrul a mai atras atenția asupra nivelului ridicat de dezinformare din mediul online, inclusiv în domeniul medical.

„Vă dau exemple din sănătate, unde dezinformarea, de exemplu, pe rețelele de socializare este la cote maximale în momentul de față: tot felul de pseudo-conferințe în care oamenii cred că medicina se face cu apă, aer și energie, dar nu e așa”, a concluzionat Rogobete.