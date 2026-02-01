Prima pagină » Știrile zilei » Rogobete despre rețelele sociale: Mi-e teamă de supra reglementare. Soluția este dată de educație

Rogobete despre rețelele sociale: Mi-e teamă de supra reglementare. Soluția este dată de educație

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că România se confruntă cu efectele unor ani de inacțiune în domeniul sănătății mintale, subliniind că reglementarea rețelelor de socializare trebuie făcută echilibrat, făcând apel și pentru alfabetizarea media a populației.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
01 feb. 2026, 22:08, Politic

Întrebat despre cazurile recente de agresiuni, ministrul sănătății a afirmat: „eu cred că sunt efectele unor inactivități, inacțiuni din ultimii mulți ani de zile. Zona de sănătate mentală a fost lăsată la și altele în general în România. Și aici acest lucru se vede, cu ochiul liber în primul rând, în modul în care nu există o strategie națională coerentă pentru componenta de sănătate mintală a adulților și copiilor”. 

În ceea ce privește rolul rețelelor de socializare, Rogobete consideră: „interzicerea sau limitarea accesului este greu de pus în practică și nu cred că asta este soluția, pentru că problema va rămâne, de fapt. Doar o cosmetizăm cu altceva”, adăugând: „Mi-e teamă, în schimb, vă spun sincer, de supra reglementare, pentru că suntem experți în suprareglementare și apoi este greu de aplicat ceea ce se reglementează pe hârtie”. 

Acesta a subliniat, duminică, la Antena 3 CNN, că aceste probleme pot fi depășite prin educație: „soluția este dată de educație pentru sănătate, care evident include și această componentă Nu neapărat o materie nouă, cât o chestie interdisciplinară între materii prin care să fie educați copiii să se ferească și să filtreze cât de cât conținutul, sunt pentru controlul și verificarea conținutului astfel încât astfel de mesaje violente, de agresivitate”. 

