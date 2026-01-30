Prima pagină » Social » Noi reguli pentru artificii: publicul larg nu mai poate cumpăra articole pirotehnice T1 și P1

Guvernul a interzis publicului larg deținerea, utilizarea și vânzarea de articole pirotehnice de scenă din categoria T1, precum și a altor articole pirotehnice din categoria P1.
Andreea Tobias
30 ian. 2026, 12:50, Social

Actul normativ vizează o protecție mai bună a populației prin reducerea drastică a accesului persoanelor la articole pirotehnice care pot provoca accidente.

Accesul la aceste produse este permis exclusiv pirotehnicienilor și operatorilor autorizați.

Definiția termenului de „pirotehnician” a fost completată. Aceasta include acum manipularea și utilizarea articolelor pirotehnice de scenă din categoria T1 (cu risc scăzut), precum și a altor articole pirotehnice din categoria P1.

Producătorii, importatorii și distribuitorii pot pune la dispoziție articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 și alte articole pirotehnice din categoria P1 exclusiv pirotehnicienilor autorizați.

Noile reglementări asigură predictibilitate și claritate sporită a cadrului normativ pentru operatorii economici care produc, importă, comercializează și utilizează articole pirotehnice.

Actul normativ armonizează prevederile Legii 92/2025 ce reglementează modificări și completări ale regimului materiilor explozive cu Hotărârea Guvernului 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice.

