Peste 50 de tone de petarde și artificii, confiscate de polițiști înainte de sărbători

Aproape 53 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de polițiști, la nivel național, în cadrul acțiunilor desfășurate înaintea sărbătorilor de iarnă.

Cantitatea uriașă de petarde și artificii a fost confiscată în cadrul Planului de acțiune „PIROTEHNIC”, derulat de Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

Operațiunea se desfășoară în perioada 22 septembrie 2025 – 5 ianuarie 2026 și vizează verificarea respectării legislației privind operațiunile cu articole pirotehnice, pe fondul creșterii semnificative a comerțului ilegal la final de an.

Până joi, polițiștii au desfășurat 1.321 de acțiuni și controale la persoane fizice și juridice autorizate, fiind întocmite 540 de dosare penale. În cadrul acestora, au fost constatate 593 de infracțiuni, iar 606 persoane sunt cercetate penal. De asemenea, au fost efectuate 156 de percheziții domiciliare.

Pe lângă confiscarea celor aproape 53 de tone de articole pirotehnice, în valoare de peste 2,7 milioane de lei, polițiștii au aplicat 126 de sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 181.685 de lei.

Poliția Română desfășoară, totodată, activități pentru identificarea anunțurilor online prin care sunt oferite spre vânzare articole pirotehnice interzise și colaborează cu alte instituții și cu administratorii platformelor de vânzări pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal. Cetățenii sunt încurajați să sesizeze orice activitate suspectă sau ilegală.

Autoritățile reamintesc că achiziționarea, deținerea și folosirea articolelor pirotehnice interzise constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Aceeași pedeapsă este prevăzută și pentru comercianții neautorizați, persoane fizice sau juridice, precum și pentru operatorii economici autorizați care vând ilegal articole din categoriile F2, F3, F4, P1, P2, T1 și T2 către publicul larg.

De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către minori sub 16 ani, vânzarea acestora de către persoane neautorizate sau depozitarea fără autorizație se sancționează cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Poliția avertizează că acțiunile de control vor continua pe toată perioada sărbătorilor de iarnă, pentru prevenirea incidentelor și protejarea siguranței publice.