Rusia reacționează după ce Statele Unite au preluat controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc

Ministerul Transporturilor din Rusia a reacționat după ce nava Bella 1/Marinera a fost confiscată, miercuri, de Statele Unite.

Ministerul susține că operațiunea a încălcat legislația maritimă și că Rusia a acordat navei permisiunea, prin intermediul unui permis temporar emis în data de 24 decembrie 2025, de a „arbora pavilionul Federației Ruse, emis în conformitate cu legislația rusă și dreptul internațional”.

„În conformitate cu normele Convenției ONU din 1982 privind dreptul mării, există un regim de libertate de navigație în apele mării libere și niciun stat nu are dreptul să folosească forța împotriva navelor înregistrate în mod corespunzător în jurisdicțiile altor state”, se arată în reacția Ministerului Transporturilor din Rusia, într-o postare pe Telegram.

Ministerul a mai adăugat faptul că s-a pierdut contactul cu nava după ce forțele navale americane au urcat la bordul acesteia.

De asemenea, și Ministerul rus al Afacerilor Externe a reacționat.

„Având în vedere informațiile primite cu privire la prezența cetățenilor ruși printre membrii echipajului, solicităm părții americane să le asigure un tratament uman și demn, să respecte cu strictețe drepturile și interesele acestora și să nu împiedice întoarcerea rapidă a acestora în patria lor”, a spus Ministerul rus al Afacerilor Externe pentru agenția de presă rusă de stat TASS.

Miercuri, Statele Unite au preluat controlul asupra navei „Marinera”, un petrolier aflat sub pavilion rus, suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei, potrivit Sky News.

Petrolierul Marinera a fost securizat și se află în prezent în custodia SUA, a declarat un oficial american pentru NBC News. La scurt timp după, Comandamentul European al Statelor Unite a confirmat, într-o postare pe X, „confiscarea” petrolierului Marinera pentru încălcarea sancțiunilor americane.