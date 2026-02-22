FT: Iran ar fi încheiat cu Rusia un acord secret pentru mii de rachete portabile antiaeriene

Potrivit publicației, acordul, semnat la Moscova în decembrie 2025, ar angaja Rusia să livreze, pe parcursul a trei ani, 500 de unități de lansare portabile „Verba” și 2.500 de rachete „9M336”. Livrările ar urma să fie efectuate în trei tranșe, programate între 2027 și 2029, mai notează FT, care citează documente rusești divulgate și mai multe persoane familiarizate cu înțelegerea.

Negocierile ar fi fost purtate între exportatorul de armament de stat Rosoboronexport și reprezentantul de la Moscova al Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL), potrivit aceleiași surse. Teheranul ar fi cerut oficial sistemele în iulie 2025, conform unui contract văzut de FT.

Iran caută soluții după atacul din iunie 2025

Contextul acordului se suprapune cu tensiunile din regiune. În iunie 2025, forțele Statele Unite au lovit cele trei principale situri nucleare ale Iranului, în perioada în care țara s-a alăturat campaniei militare a Israel împotriva Iranului, potrivit informațiilor citate. Președintele Donald Trump a declarat atunci că principalele facilități nucleare iraniene au fost distruse, însă o evaluare preliminară a serviciilor de informații americane a indicat că loviturile aeriene nu au eliminat capacitatea nucleară a Iranului și au întârziat-o doar cu câteva luni.

Oficiali iranieni au susținut în mod repetat că Teheranul s-a refăcut după pagubele suferite în război și că își menține capacitățile „mai bune ca oricând”. Rusia are un tratat de parteneriat strategic cu Iranul, fără a include însă o clauză de apărare reciprocă.

Tot în februarie 2026, o corvetă navală rusă a desfășurat manevre împreună cu marina iraniană în Golful Oman, potrivit Ministerul Apărării al Rusiei, a mai relatat FT.