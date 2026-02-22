Familia regală spaniolă își mărește veniturile: Ce salarii anuale vor încasa regele Felipe al VI-lea și regina Letizia

Regele Felipe VI va primi anul acesta 290.000 de euro, cu 4.311 euro mai mult decât în 2025, iar regina Letizia va încasa 160.000 de euro, cu 2.881 de euro în plus. Sumele rezultă din aplicarea majorării salariale de 1,5% aprobate pentru funcționarii statului, potrivit informațiilor publicate joi de Casa Regală a Spaniei, notează 20minutos.

Fondurile provin din bugetul alocat Șefiei Statului în cadrul Bugetului General, care rămâne la 8,4 milioane de euro, deoarece conturile publice sunt prelungite încă din 2023.

Conform Constituției, regele este cel care distribuie „în mod liber” aceste fonduri. De șase ani, doar șeful statului, regina Letizia și regina emerită Sofía primesc o alocație anuală. Regina Sofía va încasa în 2026 suma de 131.000 de euro, cu 2.438 de euro mai mult decât anul trecut.

Din bugetul total de 8,4 milioane de euro, instituția acoperă obligațiile economice, inclusiv salarii, contribuții și prestații sociale pentru conducere și personalul angajat. De asemenea, sunt plătite cheltuielile de funcționare, utilitățile, deplasările și activitățile de protocol și reprezentare, precum dejunuri, dineuri oficiale și recepții.

În total, 3,8 milioane de euro sunt alocate cheltuielilor de personal, unde a fost aplicată aceeași majorare salarială ca în cazul funcționarilor publici.

Printre înalții responsabili ai instituției, șeful Casei Regale, Camilo Villarino, va avea un salariu anual de 178.915 euro. Secretarul general, Mercedes Araújo, va primi 157.658 euro, iar șeful Cartierului Militar, Eduardo Diz, 135.859 euro.

Ce salarii au angajații regilor

Urmează, între altele, remunerațiile șefului Serviciului de Securitate (126.719 euro), șefului Protocolului (126.164 euro), șefei Secretariatului reginei Letizia (124.806 euro), și directoarei de Comunicare (122.886 euro).

În total, Casa Regelui va aloca 1.482.000 de euro pentru salariile membrilor familiei regale și pentru plata acestor înalți funcționari.

Potrivit detaliilor financiare publicate pe site-ul instituției, cheltuielile curente pentru bunuri și servicii, în valoare de 3,7 milioane de euro, cresc cu 21,8%. Majorarea este justificată prin mutarea unor costuri anterior incluse la capitolul personal către proiectul „servicii de comunicații și tehnologii ale informației” și către realizarea unor studii menite să îmbunătățească comunicarea și imaginea instituției.

Una dintre cele mai importante categorii rămâne cea a cheltuielilor de protocol și reprezentare ale familiei regale, care se apropie anul acesta de 640.000 de euro.

Capitolul investițiilor, destinat achizițiilor, depășește 700.000 de euro și crește cu 132%, ca urmare a unor angajamente anterioare și a unor proiecte noi. Sunt incluse aici cumpărări de echipamente, utilaje, mobilier, sisteme informatice și alte elemente considerate necesare pentru desfășurarea activității Casei Regale.