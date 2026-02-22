Prima pagină » Știri externe » Poza postată de Casa Albă după ce SUA a câștigat aurul la hochei. Ironie la adresa Canadei

SUA a câștigat aurul olimpic la hochei masculin, după 46 de ani, învingând Canada în finală, iar administrația Trump a reacționat rapid pe rețelele de socializare.
„Felicitări marii noastre echipe de hochei a SUA. AU CÂȘTIGAT AURUL”, a scris președintele american Donald Trump pe platforma Truth Social. Într-o altă postare, el a scris: „WOW — CE MECI!!!”.

Casa Albă a marcat victoria SUA printr-o postare pe X, în care a ironizat un mesaj din 2025 al lui Justin Trudeau, premierul Canadei la acea vreme.

„Nu ne puteţi lua ţara – şi nu ne puteţi lua jocul”, a scris Trudeau pe platforma X în februarie 2025, după o victorie a Canadei la hochei împotriva SUA.

Casa Albă a răspuns la acea postare cu o imagine sugestivă, în care un vultur, simbol al SUA, apare deasupra unei gâște canadiene.

Premierul Canadei, Mark Carney, a felicitat echipa Canadei pentru medalia de argint și a transmis că jucătorii „și-au făcut țara mândră”.

Echipa Statelor Unite a cucerit medalia de aur la turneul olimpic de hochei masculin de la Milano-Cortina 2026, după ce a învins Canada cu 2-1, în prelungiri. Este al treilea aur olimpic din istoria echipei masculine a SUA: primul a fost câștigat în 1960, iar al doilea în 1980

