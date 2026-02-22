Prima pagină » Sport » SUA câștigă aurul olimpic la hochei masculin, după o finală dramatică cu Canada

Echipa Statelor Unite a cucerit medalia de aur la turneul olimpic de hochei masculin de la Milano-Cortina 2026, după ce a învins Canada cu 2-1, în prelungiri, în finala disputată duminică.
SUA câștigă aurul olimpic la hochei masculin, după o finală dramatică cu Canada
Iulian Moşneagu
22 feb. 2026, 18:28, Sport

Americanii au deschis scorul în minutul 6, prin Matt Boldy.

Canada a egalat înainte de a doua pauză, când Cale Makar a marcat cu mai puțin de două minute rămase din repriza a doua.

Canada a controlat jocul, însă portarul american Connor Hellebuyck a fost decisiv, cu 41 de intervenții.

Meciul a intrat în prelungiri în format 3 la 3. Jack Hughes a marcat golul victoriei după 1 minut și 41 de secunde.

Este al treilea aur olimpic din istoria echipei masculine a SUA: primul a fost câștigat în 1960, iar al doilea în 1980. Atunci, americanii au produs „Miracolul pe gheață”, învingând URSS, marea favorită și campioana en-titre.

