SUA câștigă aurul olimpic la hochei masculin, după o finală dramatică cu Canada

Americanii au deschis scorul în minutul 6, prin Matt Boldy.

Canada a egalat înainte de a doua pauză, când Cale Makar a marcat cu mai puțin de două minute rămase din repriza a doua.

Canada a controlat jocul, însă portarul american Connor Hellebuyck a fost decisiv, cu 41 de intervenții.

Meciul a intrat în prelungiri în format 3 la 3. Jack Hughes a marcat golul victoriei după 1 minut și 41 de secunde.

Este al treilea aur olimpic din istoria echipei masculine a SUA: primul a fost câștigat în 1960, iar al doilea în 1980. Atunci, americanii au produs „Miracolul pe gheață”, învingând URSS, marea favorită și campioana en-titre.