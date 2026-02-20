Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Suntem într-un moment periculos pentru evoluția economică și trebuie să aplicăm soluții urgente”

„Ne aflăm acum într-un moment extrem de periculos în evoluția unei societăți capitaliste, în evoluția unei economii de piață, în care avem simultan recesiune sau stagnare economică la nivel anual. Avem inflație foarte mare și în ultima vreme s-a accentuat fenomenul șomajului”, a declarat senatorul Petrișor Peiu.

Potrivit acestuia, intervențiile brutale ale statului în economie au declanșat și amplificat fenomenul stagflației dat de inflația galopantă, scăderea consumului și creșterea ratei șomajului.

„Ce a declanșat această chestiune? O intervenție brutală și grosolană a statului prin creșterea nemăsurată a prețurilor la energie, simultan cu creșterea impozitelor de consum, TVA și accize”, a adăugat Petrișor Peiu.

Senatorul a prezentat soluțiile pe care AUR le propune pentru reechilibrarea economiei.

„Prima dintre ele, regenerarea consumului prin readucerea cotelor de TVA la nivelurile de dinainte de august 2025, 19% cota standard, 9% cota redusă.

Un impozit pe dividende mai mic decât impozitul pe veniturile salariale pentru a stimula antreprenorii. (…)

Al treilea element important. Trebuie să deblocăm financiar economia. Toate firmele care au de primit bani de la stat sau toate datoriile statului către firme să se transforme în credit fiscal.

A patra chestiune, toate contribuțiile datorate pentru timp redus de lucru, așa numitele contracte part-time, să fie proporționale cu timpul efectiv lucrat.

A cincea chestiune, pentru a ne concilia cu lipsa de susținere a populației. (…) Și atunci, pentru a reconcilia, ar trebui să avem o scutire de impozit pe locuința de domiciliu”, a explicat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.