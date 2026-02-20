Prima pagină » Politic » Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Suntem într-un moment periculos pentru evoluția economică și trebuie să aplicăm soluții urgente”

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Suntem într-un moment periculos pentru evoluția economică și trebuie să aplicăm soluții urgente”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă după intrarea economiei românești în fenomenul de stagflație și recesiune tehnică.
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Suntem într-un moment periculos pentru evoluția economică și trebuie să aplicăm soluții urgente”
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Mediafax
20 feb. 2026, 17:26, Politic

„Ne aflăm acum într-un moment extrem de periculos în evoluția unei societăți capitaliste, în evoluția unei economii de piață, în care avem simultan recesiune sau stagnare economică la nivel anual. Avem inflație foarte mare și în ultima vreme s-a accentuat fenomenul șomajului”, a declarat senatorul Petrișor Peiu.

Potrivit acestuia, intervențiile brutale ale statului în economie au declanșat și amplificat fenomenul stagflației dat de inflația galopantă, scăderea consumului și creșterea ratei șomajului.

„Ce a declanșat această chestiune? O intervenție brutală și grosolană a statului prin creșterea nemăsurată a prețurilor la energie, simultan cu creșterea impozitelor de consum, TVA și accize”, a adăugat Petrișor Peiu.

Senatorul a prezentat soluțiile pe care AUR le propune pentru reechilibrarea economiei.

„Prima dintre ele, regenerarea consumului prin readucerea cotelor de TVA la nivelurile de dinainte de august 2025, 19% cota standard, 9% cota redusă.

Un impozit pe dividende mai mic decât impozitul pe veniturile salariale pentru a stimula antreprenorii. (…)

Al treilea element important. Trebuie să deblocăm financiar economia. Toate firmele care au de primit bani de la stat sau toate datoriile statului către firme să se transforme în credit fiscal.

A patra chestiune, toate contribuțiile datorate pentru timp redus de lucru, așa numitele contracte part-time, să fie proporționale cu timpul efectiv lucrat.

A cincea chestiune, pentru a ne concilia cu lipsa de susținere a populației. (…) Și atunci, pentru a reconcilia, ar trebui să avem o scutire de impozit pe locuința de domiciliu”, a explicat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Călin Georgescu s-a victimizat în fața judecătorilor în dosarul de extremism. Procurorii: „Imită până la identitate gesturile și tonul mareșalului Antonescu”
Libertatea
Semne pe piele care pot indica probleme ale ficatului. Când să consulți un medic
CSID
Codul Rutier 2026: Singura situație în care Poliția nu îți poate face nimic dacă treci pe roșu la semafor
Promotor