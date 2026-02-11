Dragoș Sprînceană reacționează și publică mesajele cu AUR, după declarațiile lui Petrișor Peiu la Gândul

Petrișor Peiu a declarat la Gândul că omul de afaceri Dragoș Sprînceană ar fi nemulțumit de AUR, după ce partidul ar fi refuzat să facă lobby în SUA prin intermediul său. Potrivit acestuia, Sprînceană și-ar fi dorit și o candidatură pe listele AUR. În replică, Dragoș Sprînceană publică mesajele schimbate cu conducerea partidului și acuză formațiunea lui George Simion că „minte cu nerușinare”.

Sprînceană publică mesajele dintre el și conducerea AUR

A izbucnit un conflict de proporții între omul de afaceri Dragoș Sprînceană, român stabilit în SUA, și liderii AUR. Potrivit lui Petrișor Peiu, Dragoș Sprînceană ar fi vrut să candideze pe listele AUR și, fiind refuzat, încearcă să compromită imaginea partidului.

Acum, Dragoș Sprînceană a publicat pe pagina sa de Facebook discuțiile avute cu vicepreședintele AUR și acuză partidul că ”minte cu nerușinare pe toată lumea”.

”Domnul Petrișor Peiu – AUR își încearcă norocul cu o nouă minciună. A spus public următoarele:

Eu as fi insistat să se facă întâlnirea cu doar 30 de minute înainte. Si ca nu se face asa ceva! Dar cumva ei au reușit sa ne acomodeze întâlnirea într-un termen foarte scurt. (Probabil după ce a gafat si a pus o poza cu paharul de vin pe masa încearcă acum sa se scuze de ce erau bauți)

Răspuns: Dragii români care le credeți minciunile acestora – Hai sa atașam mesajele cu mine și el, sa demonstrăm cum mint cu nerușinare pe toată lumea! Să îți fie rușine Petrișor Peiu la vârsta ta, să spui ca am cerut întâlnirea cu 30 minute înainte (când am cerut-o cu o zi înainte cu cei 3 candidați favoriți, si se vad datele clar in mesaje), după care voi ați insistat să ne vedem ca noi deja aveam alt program făcut și ca nu s-au consumat băuturi alcoolice de către Simion și membrii AUR și înainte sa ajungem și in timpul întâlnirii când ai pus o poză care vă avantajează pe voi dar ai uitat să tai paharul de vin din poză. Chiar nu înțeleg de ce trebuie să minți. Rușine !!!”.

(Vă rog să vă uitați la pozele atașate si sa vedeti si mesajele date forward direct de la George Simion)

A declarat ca eu as fi supărat, fiindcă ei au refuzat sa lucreze cu mine pe consultanță politică și lobby în Statele Unite.

Răspuns: O altă minciună cu nerușinare. Te rog să faci public dovezile care îți susțin bazaconiile. Și cum nu ai – îți recomand să nu te mai faci de rușine public ca totuși ai o vârstă!

Concluzie: Nu asta este important totusi. Știm nivelul politicienilor din Romania. Important rămâne faptul ca George Simion a făcut rău țării prin a face lobby sa scoată România din Visa Waiver”, a scris Sprînceană pe pagina sa de Facebook.