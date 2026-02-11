Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European din Belgia

Președintele României, Nicușor Dan, va lua parte joi la o reuniune informală a Consiliului European, organizată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Belgia.

Întâlnirea are ca temă principală modul în care Uniunea Europeană poate asigura mai multă prosperitate, servicii mai bune și un nivel de trai ridicat pentru cetățeni, se arată în comunicatul oficial.

Liderii europeni vor discuta în cadrul acestei deplasări despre întărirea Pieței Unice și creșterea competitivității economice a Uniunii Europene.

Pe agendă se află subiecte precum sprijinirea industriei europene, dezvoltarea autonomiei strategice, reducerea birocrației și eliminarea barierelor dintre statele membre.

De asemenea, se va pune accent pe simplificarea legislației și pe stimularea investițiilor și a inovației pentru a susține economiile europene.

Înaintea reuniunii, Nicușor Dan a cerut puncte de vedere de la instituțiile cu atribuții în domeniul afacerilor europene, pentru a vedea care este poziția actuală a României.

În această săptămână, la Palatul Cotroceni au avut loc consultări cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, precum și cu reprezentanți ai Ministerului Energiei, Ministerului Afacerilor Externe și Băncii Naționale a României.

Acest tip de consultări vor avea loc întotdeauna înaintea Consiliilor Europene dedicate temelor economice.

La reuniunea din 12 februarie, președintele va vorbi despre interesele României în domeniul dezvoltării economice și al competitivității.

El va pleda pentru consolidarea acesteia, pentru atragerea de investiții și pentru valorificarea oportunităților comerciale create de acordurile recente ale Uniunii Europene.