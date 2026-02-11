România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză

România vrea să devină un centru de greutate în ceea ce privește domeniul feroviar. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, și o delegație de la Hyundai Rotem au discutat miercuri despre acest subiect. Proiectul se numește Dacia.

„Am avut astăzi o întâlnire cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem, condusă de CEO Yong Bae Lee. Discuțiile au fost centrate pe Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România, dezvoltarea trenurilor pe hidrogen, definirea etapelor pentru o viitoare cale ferată de mare viteză și utilizarea unor mecanisme solide de finanțare prin credit de export”, a explicat ministrul român pe Facebook.

Potrivit demnitarului, colaborarea poate aduce beneficii importante României. Este vorba despre dezvoltarea unei industrii feroviare competitive, „Fabricat în România”, prin facilități locale, transfer tehnologic și lanțuri de aprovizionare moderne. Un alt beneficiu este crearea de locuri de muncă sustenabile și formarea unei forțe de muncă tehnice de înaltă calificare.

Totodată se vorbește despre accelerarea tranziției către transport nepoluant prin soluții pe bază de hidrogen și despre poziționarea României ca hub european de producție și inovare feroviară, cu potențial de export. Nu în cele din urmă se dorește consolidarea autonomiei industriale pe termen lung, prin parteneriate public–private bine structurate, a precizat ministrul Ciprian Șerban.