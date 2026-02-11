Rivalul european al OpenAI investește 1,2 miliarde de euro în infrastructură AI în Suedia

Anunțul vine în contextul în care Europa se străduiește să construiască infrastructura necesară pentru a alimenta instrumentele AI, în încercarea de a-și consolida suveranitatea tehnologică pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice, notează CNBC.

Fondurile vor facilita dezvoltarea centrelor de date pentru AI, a capacității de calcul și a capabilităților localizate de inteligență artificială, a transmis Mistral.

Fondată în 2023, Mistral a devenit una dintre principalele companii europene din domeniu și a atras o rundă de finanțare de 1,7 miliarde de euro în septembrie, ajungând la o evaluare de 11,7 miliarde de euro. Producătorul olandez de echipamente pentru cipuri ASML a contribuit cu 1,3 miliarde de euro.

Printre investitorii Mistral se numără și Nvidia și Microsoft.

„Această investiție este un pas concret către construirea unor capacități independente în Europa, dedicate AI”, a declarat Arthur Mensch, CEO-ul Mistral, într-un comunicat.

Țările nordice sunt văzute ca locuri potrivite pentru centre de date datorită climei mai reci și costurilor mai mici la energie.

În iulie, OpenAI a anunțat că va deschide un centru de date AI în Norvegia, în cadrul inițiativei „Stargate”.