Prima pagină » Economic » Amazon negociază o investiție de peste 10 miliarde de dolari în OpenAI

Amazon negociază o investiție de peste 10 miliarde de dolari în OpenAI

Amazon se află în discuții pentru a investi peste 10 miliarde de dolari în OpenAI și pentru a furniza start-up-ului cipuri și capacitate suplimentară de calcul.
Amazon negociază o investiție de peste 10 miliarde de dolari în OpenAI
Iulian Moşneagu
17 dec. 2025, 08:55, Economic

Amazon discută un acord care ar putea ridica evaluarea OpenAI la peste 500 de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de Financial Times.

Înțelegerea ar urma să includă utilizarea de către OpenAI a cipurilor de inteligență artificială Trainium dezvoltate de Amazon, precum și închirierea unei capacități mai mari de centre de date pentru rularea modelelor și a instrumentelor precum ChatGPT.

OpenAI, acorduri majore cu marile companii de tehnologie

Negocierile au loc în contextul în care OpenAI își redefinește relația cu Microsoft, principalul său susținător inițial. La finalul lunii octombrie, cele două companii și-au restructurat parteneriatul, permițând OpenAI să încheie acorduri de infrastructură și cu alți furnizori de cloud.

La câteva zile după ce acordul cu Microsoft a fost încheiat, start-up-ul a semnat un contract cu Amazon, angajându-se să cheltuiască 38 de miliarde de dolari pentru închirierea de servere pe o perioadă de șapte ani. Investiția și acordul de cloud aflate acum în discuție s-ar adăuga acestui contract.

Acordul nu va permite Amazon să vândă cele mai avansate modele ale OpenAI pe platforma sa pentru dezvoltatori, deoarece Microsoft își păstrează drepturile exclusive până la începutul anilor 2030.

OpenAI a securizat deja acorduri pe termen lung în valoare totală de 1.500 de miliarde de dolari cu Nvidia, Oracle, AMD și Broadcom pentru furnizarea de cipuri și alte componente de infrastructură de calcul.

Avalanșa de tranzacții a stârnit îngrijorări în rândul unor investitori, preocupați de structura circulară a multora dintre aceste acorduri.

OpenAI nu este singura companie care își asigură contracte cu furnizori. Rivalul său Anthropic a atras în total circa 26 de miliarde de dolari de la Amazon, Google, Microsoft și Nvidia.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Acest muncitor srilankez câștigă 3.000 lei/lună în România. Câți bani trimite lunar familiei, în Sri Lanka
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Decizia CSM în cazul lui Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul Recorder. Hotărâre luată în unanimitate
Libertatea
Cele 5 electrocasnice care consumă 71% din întreaga factură la curent. Cum să plătești de două ori mai puțin, în fiecare lună
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor