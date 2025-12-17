Amazon negociază o investiție de peste 10 miliarde de dolari în OpenAI

Amazon discută un acord care ar putea ridica evaluarea OpenAI la peste 500 de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de Financial Times.

Înțelegerea ar urma să includă utilizarea de către OpenAI a cipurilor de inteligență artificială Trainium dezvoltate de Amazon, precum și închirierea unei capacități mai mari de centre de date pentru rularea modelelor și a instrumentelor precum ChatGPT.

OpenAI, acorduri majore cu marile companii de tehnologie

Negocierile au loc în contextul în care OpenAI își redefinește relația cu Microsoft, principalul său susținător inițial. La finalul lunii octombrie, cele două companii și-au restructurat parteneriatul, permițând OpenAI să încheie acorduri de infrastructură și cu alți furnizori de cloud.

La câteva zile după ce acordul cu Microsoft a fost încheiat, start-up-ul a semnat un contract cu Amazon, angajându-se să cheltuiască 38 de miliarde de dolari pentru închirierea de servere pe o perioadă de șapte ani. Investiția și acordul de cloud aflate acum în discuție s-ar adăuga acestui contract.

Acordul nu va permite Amazon să vândă cele mai avansate modele ale OpenAI pe platforma sa pentru dezvoltatori, deoarece Microsoft își păstrează drepturile exclusive până la începutul anilor 2030.

OpenAI a securizat deja acorduri pe termen lung în valoare totală de 1.500 de miliarde de dolari cu Nvidia, Oracle, AMD și Broadcom pentru furnizarea de cipuri și alte componente de infrastructură de calcul.

Avalanșa de tranzacții a stârnit îngrijorări în rândul unor investitori, preocupați de structura circulară a multora dintre aceste acorduri.

OpenAI nu este singura companie care își asigură contracte cu furnizori. Rivalul său Anthropic a atras în total circa 26 de miliarde de dolari de la Amazon, Google, Microsoft și Nvidia.