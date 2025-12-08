„Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”. Zelenski anunță că nu s-a ajuns la un acord privind teritoriile din estul Ucrainei în discuțiile cu SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în cadrul unui interviu acordat publicației Bloomberg, că nu s-a ajuns la un consens privind teritoriul din estul țării în cadrul negocierilor de pace mediate de SUA.

Potrivit lui Zelenski, elementele planului SUA necesită discuții suplimentare cu privire la o serie de „probleme sensibile”, inclusiv cea referitoare la controlul asupra regiunilor estice. În acest sens, Zelenski a spus că discuțiile nu au ajuns încă la un acord cu privire la regiunea Donbas, inclusiv provinciile Donețk și Luhansk.

Donbasul rămâne un subiect sensibil

„Există viziuni ale SUA, Rusiei și Ucrainei – și nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”, a declarat Zelenski pentru Bloomberg. Liderul ucrainean a spus că Ucraina insistă pentru un acord separat privind garanțiile de securitate din partea aliaților occidentali, în special a SUA.

Comentariile lui Zelenski vin după ce vinerea trecută, Washingtonul a anunțat că negociatorii au încheiat un acord cu Ucraina privind un „cadru de măsuri de securitate” și au discutat despre ceea ce este necesar pentru a preveni un alt atac. Totuși, nu au existat semne care să indice o evoluție majoră.

Pe de altă parte, Zelenski vrea să știe ce sunt dispuși ceilalți aliați occidentali să ofere.

„Există o întrebare la care eu – și toți ucrainenii – vrem să primim un răspuns: dacă Rusia va începe din nou un război, ce vor face partenerii noștri”, a spus Zelenski pentru sursa citată.

Cerințele Rusiei rămân aceleași

Moscova reiterează aceleași cerințe pentru a încheia războiul din Ucraina, respectiv îi cere Kievului să cedeze zone din regiunea Donețk. Solicitarea a fost de mai multe ori respinsă de Kiev, iar Zelenski și aliații europeni au afirmat în repetate rânduri că trebuie impus un armistițiu de-a lungul actualei linii de front.

În luna noiembrie, Washingtonul a realizat un plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului, însă acesta părea favorabil Moscovei. Ulterior, planul a fost discutat la Geneva de delegațiile din SUA și din Ucraina, însă aspectele sensibile, printre care și cele privind teritoriile ucrainene aflate în prezent sub control rusesc, nu au fost convenite de toate părțile.

Luni, Volodimir Zelenski a sosit la Londra. Acesta va avea întâlniri cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta propunerea SUA.