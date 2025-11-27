Vladimir Putin a anunțat care este principala condiție pentru a accepta să încheie războiul din Ucraina. Ce le promite europenilor

Președintele rus Vladimir Putin a promis că va pune capăt războiului dacă Forțele Armate Ucrainene se vor retrage din zonele neocupate ale regiunii Donețk, potrivit publicației ucrainene Focus. În caz contrar, Putin este gata să lupte până când va ocupa această parte a teritoriilor ucrainene.

Este prima reacție a liderului rus la planul de pace propus de americani. Declarația a fost făcută în timpul vizitei din Kârgâzstan. Putin a mai declarat că este gata să continue negocierile. Potrivit acestuia, planul va fi împărțit în patru părți, iar Medinski va fi din nou negociatorul principal. O altă idee avansată de liderul de la Kremlin arată că Rusia este gata să dea o promisiune fermă europenilor că nu va ataca alte țări din Europa.

Propuneri peste propuneri

Vladimir Putin a sosit în Kârgâzstan chiar în timp ce americanii anunțau că ucrainenii au acceptat oferta de pace redactată de experții SUA. Putin este însoțit de miniștri și oameni de afaceri, iar scopul vizitei în țara din Asia Centrală este consolidarea relațiilor bilaterale.

Înainte de consulta forma documentului acceptată de ucraineni, Moscova a declarat că ar putea respinge planul de pace dacă nu satisface cerințele cheie ale președintelui rus Vladimir Putin.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că se așteaptă ca americanii să respecte cerințele formulate de Putin la summitul din Alaska,.

„Pentru că, dacă spiritul și litera acordului de la Anchorage sunt șterse, pe baza înțelegerilor cheie conținute în acesta, atunci, desigur, ne vom afla într-o situație fundamental diferită”, a spus Lavrov.

Planul inițial a fost respins de ucraineni

Planul inițial, în 28 de puncte, a fost revizuit la 19 puncte în urma discuțiilor dintre oficialii americani și ucraineni, care au avut loc la Geneva. La discuții au participat și negociatori ai țărilor europene.

Noua propunere conține, printre altele, că „efectivul armatei ucrainene va fi limitat la 800.000 de soldați în timp de pace”. Propunerea inițială SUA-Rusia solicita o limită de 600.000 de soldați.

Planul în 28 de puncte elaborat de americani și ruși cerea Ucrainei să renunțe la vaste teritorii, inclusiv la teritorii care nici măcar nu au fost cucerite de forțele ruse.

Contrapropunerea europeană prevede că „negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact” sau linia frontului. Europenii mai doresc ca activele suverane ale Rusiei să rămână înghețate până când Moscova va plăti despăgubiri pentru daunele imense pe care le-a cauzat în timpul războiului.