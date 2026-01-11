Prima pagină » Politic » Radu Miruță a participat la comemorarea victimelor din Crans Montana: Gândurile mele s-au îndreptat și către tânărul de 18 ani din Gorj

Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat duminică pe Facebook că a participat la comemorarea victimelor tragediei din Crans Montana: Gândurile mele s-au îndreptat și către tânărul de 18 ani din Gorj și către familia sa.
Foto: facebook/Radu Miruță
Cosmin Pirv
11 ian. 2026, 16:48, Politic

Radu Miruță a scris duminică pe Facebook că a participat la comemorare împreună cu Raed Arafat.

„A fost un moment de emoție profundă și sinceră, în care o țară întreagă și-a plâns morții unui incident devastator. (…) În acele momente am simțit, mai clar ca oricând, puterea acelui <împreună> care salvează, care alină, care ajută să mergem mai departe, chiar și atunci când pare imposibil”, a scris ministrul Apărării.

El susține că gândurile i s-au îndreptat și către tânărul de 18 ani din Gorj, „căruia destinul i-a fost frânt mult prea devreme”, și către familia sa, „care trece prin clipe cumplite, printr-o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să o trăiască vreodată”.

40 de persoane au murit în incendiul izbucnit într-un bar din Alpi. Alte 116 persoane au fost rănite, multe dintre ele grav, când incendiul a izbucnit la mai puțin de două ore după miezul nopții, la barul Le Constellation, pe 1 ianuarie.

