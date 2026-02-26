Prima pagină » Politic » Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere la Bruxelles cu Ursula von der Leyen. PNRR și SAFE, pe agenda discuțiilor

Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere joi, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar cei doi au discutat despre implementarea PNRR și despre programul SAFE.
Iulian Moşneagu
26 feb. 2026, 17:03, Politic

Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat stadiul Planului Național de Redresare și Reziliență, cu accent pe îndeplinirea jaloanelor privind reforma pensiilor magistraților și procesul de decarbonizare.

Cei doi oficiali au convenit ca solicitările României să fie analizate la nivelul Comisiei Europene, în vederea deciziei finale privind cererile de plată 3 și 4, iar un răspuns să fie transmis în prima parte a lunii martie.

„Președinta Comisiei Europene a apreciat reformele adoptate de Guvern și faptul că România se menține pe traiectoria asumată privind reducerea deficitului bugetar”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Conform sursei citate, în cadrul întrevederii, prim-ministrul României a punctat progresele în implementarea programului SAFE și a apreciat instrumentele financiare pe care Comisia Europeană le dezvoltă și le pune la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare.

În acest context, premierul Bolojan a salutat inițiativele legate de dezvoltarea și reziliența economică pentru statele membre de pe flancul estic.

„La rândul său, președinta Ursula von der Leyen a apreciat pașii importanți făcuți de România în implementarea programului SAFE, precum și interesul față de instrumentele financiare inițiate de Comisie și puse la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare”, a precizat Guvernul.

Totodată, președinta Comisiei Europene a apreciat eforturile României în promovarea proiectelor EastInvest, o inițiativă menită să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, cu Belarus și cu Ucraina.

Ce a transmis Ursula von der Leyen

„Suntem recunoscători României pentru menținerea siguranței în regiunea Mării Negre, iar solidaritatea cu Republica Moldova și Ucraina este remarcabilă. De aceea, ne vom intensifica sprijinul pentru voi și pentru celelalte comunități estice. România rămâne fermă în abordarea deficitului bugetar excesiv, prin reforme dificile, și avansează cu NextGenEU”, a scris Ursula von der Leyen într-o postare pe X.

