Siegfried Mureșan, despre vizita lui Ilie Bolojan la Bruxelles: Un moment foarte bun; facilitate pentru județele afectate de războiul din Ucraina

„Vizita premierului Bolojan la Bruxelles astăzi (joi – n.r.) are loc într-un moment foarte bun. În primul rând, Comisia Europeană tocmai a anunțat o facilitate de 28 de miliarde de euro pentru a sprijini județele din România și din celelalte țări de pe flancul estic, afectate economic de războiul din Ucraina”, spune Mureșan, pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, prin vizita lui Bolojan, poate începe rapid dialogul privind implementarea acestui nou instrument, astfel încât România să fie deja pregătită în momentul în care banii devin disponibili.

„În al doilea rând, reforma pensiilor speciale, îndeplinită de Guvernul Bolojan după multă muncă, ne permite să reluăm negocierile cu Comisia Europeană privind fondurile din PNRR care fuseseră înghețate. Aceste fonduri au fost înghețate în 2025 din cauză că fostul guvern Ciolacu a eșuat să implementeze reforma pensiilor speciale”, mai spune europarlamentarul PNL.

Prim-ministrul Ilie Bolojan se află la Bruxelles. Acolo el are mai multe întrevederi cu oficiali europeni și participă la Conferința la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene.