Prima pagină » Politic » Siegfried Mureșan, despre vizita lui Ilie Bolojan la Bruxelles: Un moment foarte bun; facilitate pentru județele afectate de războiul din Ucraina

Siegfried Mureșan, despre vizita lui Ilie Bolojan la Bruxelles: Un moment foarte bun; facilitate pentru județele afectate de războiul din Ucraina

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan spune că vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles are loc într-un moment foarte bun, pentru că poate începe rapid dialogul privind implementarea unie noi facilități de sprijin pentru județele afectate economic de războiul din Ucraina.
Siegfried Mureșan, despre vizita lui Ilie Bolojan la Bruxelles: Un moment foarte bun; facilitate pentru județele afectate de războiul din Ucraina
Laura Buciu
26 feb. 2026, 15:24, Politic

„Vizita premierului Bolojan la Bruxelles astăzi (joi – n.r.) are loc într-un moment foarte bun. În primul rând, Comisia Europeană tocmai a anunțat o facilitate de 28 de miliarde de euro pentru a sprijini județele din România și din celelalte țări de pe flancul estic, afectate economic de războiul din Ucraina”, spune Mureșan, pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, prin vizita lui Bolojan, poate începe rapid dialogul privind implementarea acestui nou instrument, astfel încât România să fie deja pregătită în momentul în care banii devin disponibili.

„În al doilea rând, reforma pensiilor speciale, îndeplinită de Guvernul Bolojan după multă muncă, ne permite să reluăm negocierile cu Comisia Europeană privind fondurile din PNRR care fuseseră înghețate. Aceste fonduri au fost înghețate în 2025 din cauză că fostul guvern Ciolacu a eșuat să implementeze reforma pensiilor speciale”, mai spune europarlamentarul PNL.

Prim-ministrul Ilie Bolojan se află la Bruxelles. Acolo el are mai multe întrevederi cu oficiali europeni și participă la Conferința la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Sorin Grindeanu aruncă în aer acordul coaliției de guvernare după 8 luni
G4Media
Digi RCS-RDS, ce lovitură! Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Lupta livratorului pakistanez cu gerul românesc: „Bă, mi-ai vărsat ciorba peste șaormă!” „What? What?” „Marș!”
Libertatea
Semnul apărut la un singur picior care poate anunța un cheag de sânge periculos. Când trebuie să mergi urgent la medic
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor