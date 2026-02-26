Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce scop a avut premierul

Reprezentanții Guvernului anunță că premierul Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Vizita a avut loc joi. Prim-ministrul se află la Bruxelles pentru a se întâlni cu oficialii europeni și pentru a participa la o conferință.
sursa foto: Guvernul României, FB
Petru Mazilu
26 feb. 2026, 14:26, Politic

Reprezentanții Guvernului României au anunțat că premierul Ilie Bolojan a făcut joi o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles.

Scopul vizitei a fost de a verifica serviciile consulare oferite de statul român cetățenilor din Belgia și modul în care sunt tratați oamenii de către funcționarii consulari, au explicat oficialii români.

Prim-ministrul Ilie Bolojan se află la Bruxelles. Acolo el are mai multe întrevederi cu oficiali europeni și participă la Conferința la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene.

