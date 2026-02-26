Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor

Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită oficială în Bruxelles, iar joi se întâlnește cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Discuțiile vizează aspectele privind implementarea PNRR. La ora 16:00, premierul este așteptat să facă declarații de presă. 
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Discuțiile dintre cei doi se vor concentra mai ales pe aspectele actuale privind implementarea PNRR. Potrivit agendei publicate pe site-ul Guvernului, întâlnirea dintre cei doi este programată la 13:30.

Potrivit unui comunicat emis de Executiv, Ilie Bolojan va prezenta și prioritățile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, care se află în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă și componenta de competitivitate. Obiectivul este acela de a utiliza eficient resursele europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică în țară.

Întâlnire cu Roxana Mînzatu, pe agenda premierului

Tot joi, premierul Bolojan va avea o întrevedere și cu vicepreședinta executivă Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Premierul va participa, de asemenea, la un eveniment la nivel înalt dedicat lansării Comunicării privind regiunile de frontieră estice ale UE. La eveniment vor lua parte președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei, dar și președinta Băncii Europene de Investiții.

„Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali”, se mai arată în comunicatul emis de Executiv.

Miercuri seara, Bolojan s-a întâlnit, la Bruxelles, cu europarlamentari ai partidelor din coaliția de guvernare. Discuțiile au vizat agenda întrevederilor cu oficialii europeni și teme precum PNRR, Programul SAFE și reducerea deficitului bugetar.

