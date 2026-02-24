Ce se va întâmpla cu pensiile militarilor după reforma administrativă? Răspunsul premierului Bolojan

Întrebat despre modificările care vizează Jalonul 215 și aplicarea noii legi pentru aproximativ 15-20 de mii de militari și angajați pensionabili, premierul a spus că măsura urmărește sustenabilitatea sistemului.

„În ceea ce privește respectarea jaloanelor de către România prin toate acțiunile Guvernului, ținta noastră este să atingem jaloanele care sunt, în momentul de față, nerespectate, iar cele respectate să nu ducă la redeschiderea acestora. Intenția noastră este să facem absorția de fonduri europene, iar atingerea jaloanelor și respectarea lor este o țintă importantă”.

Premierul a explicat necesitatea creșterii vârstei de pensionare „pentru toate categoriile de angajați din România care beneficiază într-o formulă sau alta de pensionare anticipată”.

Ținta: Creșterea vârstei medii de pensionare

„Țara noastră nu își mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul. Este o problemă care ține de suportabilitatea economică, de sustenabilitatea sistemului de pensii în anii următori, de o minimă echitate socială. Deci, din toate aceste puncte de vedere, trebuie să creștem vârsta de pensionare. Acesta este fondul problemei. Ministerele care sunt responsabile vor veni cu propuneri în acest sens, iar așa cum s-a întâmplat și la magistrație, în aceste zone, pentru cei care astăzi îndeplinesc vârsta de pensionare, va fi o perioadă tranzitorie și ei vor putea să opteze pentru pensionarea după actuala lege, fără să fie afectați de noile prevederi. Pentru că, așa cum știți, prevederile noi au acțiune doar pentru viitor.

Deci nu este niciun fel de problemă de a părăsi sistemul, pentru că modificările îi vor afecta doar pe cei care pot să iasă la pensie. Dar e adevărat și nu trebuie să fugim de asta. Ținta noastră este ca, în următorii ani, în fiecare an, vârsta medie de pensionare în aceste sisteme, cu derogările de pensionare accelerată pentru zonele care într-adevăr sunt justificate, să crească, pentru că nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie din România”.

„Piramida este inversată în totalitate”

Bolojan a subliniat că obiectivul este adaptarea sistemului la realitatea demografică.

„Noile generații sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie și, practic, piramida este inversată în totalitate. Trebuie să luăm aceste măsuri atât din punct de vedere al corectitudinii, al sustenabilității, dar și pentru a avea niște sisteme eficiente”, a conchis premierul.