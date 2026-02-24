Cum va arăta administrația publică după măsurile adoptate de Guvernul Bolojan: tăieri și relansări / Cseke: Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul

Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul

Șoferii care nu plătesc amenzile de circulație rămân fără permis: o zi pentru fiecare 50 de lei amendă, după ce ordonanța de urgență a fost votată, marți, în ședința extraordinară de guvern.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că este un mecanism foarte clar stabilit împreună cu Ministrul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, astfel încât după trecerea unor perioade de timp care sunt foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda de circulație, se comunică către autoritatea locală. Autoritatea locală emite somație de plată în care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspenderii în cazul în care nu va plăti amenda de circulație.

Dacă la finalizarea acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne. Cetățeanul despre al cărui permis vorbim nu va trebui să vină la Poliția Rutieră nu trebuie să predea permisul, pur și simplu după trecerea celor 90 de zile, după cele 15 zile inițiale de plată, se va suspenda dreptul de a conduce.

„Propunerea colegilor de la MAI, cu care am fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare și acest mecanism este propus a intra în vigoare peste șase luni de zile, până în momentul în care pregătim aceste platforme digitale care vor fi interconectate. De asemenea, normele de aplicare se vor propune de Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării prin hotărâre de guvern”, a explicat ministrul Dezvoltării.

Cum va arăta administrația publică

Ilie Bolojan a declarat, marți, după ședința extraordinară de guvern, că s-au adoptat cele două ordonanțe, cea privind relansare economică și cea privind reforma în administrație.

„Cea privind relansarea economică vine să completeze cadrul fiscal și bugetar pe care îl avem astăzi în vigoare, în așa fel încât să pună economia țării noastre pe baze mai sănătoase și să creeze mecanisme de stimulare a creșterii economice din vară acestui an și în continuare în anii următori. Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanță, în așa fel încât aceste scheme să fie ancore de creștere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanță. Cea privind reforma în administrație este una foarte importantă pentru că vine și rezolvă câteva aspecte importante care țin de administrația – atât de cea locală, cât și de cea centrală. În primul rând face cele două administrații mai eficiente, propunând audituri de personal și reducerea cheltuielor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administrație atât locală cât și centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administrației din România”, a spus Ilie Bolojan.

De asemenea, OUG vine cu câteva precizări foarte importante care țin de susținerea descentralizării, a declarat premierul.

„Aceasta aduce prevederi importante în ceea ce privește scurtarea procedurilor de descentralizare, simplificarea acestora și crearea de baze legale pentru transferul activelor care astăzi nu sunt bine gestionate de către aparatul central, cum sunt de exemplu bazele sportive către autoritățile locale care au angajamente explicite de a le reabilita și pune la dispoziție a comunității. Acest pachet vine de asemenea să întărească capacitatea administrației publice locale, de a genera politici în domeniul urbanismului, de a genera politici în domeniul taxelor și impoztelor locale, în domeniul planificării urbane și întărește capacitatea administrativă a întregii administrații publice locale din România, încurajându-le, așa cum am spus, să fie mai performante și mai eficiente”, a explicat premierul.

Bolojan a vorbit și despre întărirea capacității acestor administrații de a genera politici publice pe teritoriul lor și faptul că după adoptarea acestei ordonațe, autoritățile locale vor putea decide dacă permit și în ce condiții să funcționeze jocurile de noroc pe teritoriul lor, ceea ce este un aspect important care mută decizia spre marile autorități locale din România.

„Toate aceste măsuri consider că vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătățire a calității administrației publice din România, în așa fel încât să avem o administrație mai performantă, mai eficientă, care va oferi servicii mai bune cetățenilor. Aceste aspecte țin și de administrația centrală și prin măsurile care sunt propuse și pentru administrația centrală se vor aplica măsurile care țin de auditarea cheltuielor de personal, de reducerea acestora acolo unde este cazul și de măsuri care țin de creșterea vârstei de pensionare în sectoarele de activitate care țin de ordine publică și siguranța națională, de asemenea de măsuri de creșterea eficienței în domeniul sănătății, în domeniul culturii, în așa fel încât și în aceste sectoare să avem rezultate mai bune și servicii mai bune pentru cetățeni”, a declarat premierul Bolojan.