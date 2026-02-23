Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern: reforma administrației și relansarea economică

În ședința de luni, coaliția a decis asupra măsurilor pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.

În privința reformei administrației centrale și locale, coaliția a decis adoptarea, în ședință de Guvern, a reformei administrației centrale și locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale instituțiilor. Scopul reformei este creșterea calității actului administrativ și reducerea costurilor statului.

În ceea ce privește finalizarea pachetului de relansare economică, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administrației centrale și locale.

Despre cota de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 și de peste 50 de ani, Coaliția a agreat introducerea unor măsuri fiscale privind patrimoniul construit:

a) Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani – aceasta va fi de 25%

b) Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani – aceasta va fi de 15%

În ceea ce privește reglementarea cotelor de reducere destinate impozitelor pe clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap, coaliția a stabilit, în unanimitate, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap grav și accentuat. Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.

Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja.