Trump avertizează Iranul că vor urma „lucruri rele” dacă nu se va ajunge la un acord privind programul nuclear

Președintele american Donald Trump a avertizat Teheranul că trebuie să ajungă la un acord privind programul său nuclear. El a spus că vor urma „lucruri foarte rele” în caz contrar, relatează Reuters.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că negocierile cu Iranul pentru a pune capăt impasului tensionat decurg bine, însă a solicitat Teheranului să ajungă și la un acord „semnificativ”, relevă sursa citată.

Trump a dat și un termen limită Iranului pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear.

„Veți afla probabil în următoarele 10 zile. Cred că ar fi suficient timp, 10, 15 zile, cam atât maxim”, a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.

Președintele american nu a oferit detalii în legătură cu ce s-ar putea întâmpla în cazul în care în acest interval nu s-ar ajunge la un acord privind programul nuclear al Teheranului.

De asemenea, Trump a făcut apel la Teheran să se alăture Washingtonului pe „calea către pace”.

„Nu pot avea arme nucleare, este foarte simplu. Nu poate exista pace în Orientul Mijlociu dacă ei au arme nucleare”, a completat Trump, potrivit Reuters.

Poziția Iranului

Pe de altă parte, Iranul s-a opus să facă concesii majore în privința programului său nuclear, insistând că acesta are scopuri pașnice. În plus, Teheranul a menționat, într-o scrisoare trimisă secretarului general al ONU, că nu va începe niciun război. A subliniat, în schimb, că „în cazul în care va fi supus unei agresiuni militare, Iranul va răspunde în mod decisiv și proporțional” în exercitarea dreptului său la autoapărare.

„Toate bazele, instalațiile și activele forței ostile din regiune vor constitui ținte legitime”, se arată în scrisoarea adresată lui Antonio Guterres. „Statele Unite vor purta întreaga și directă responsabilitate pentru orice consecințe imprevizibile și necontrolate”, a mai menționat Teheranul în scrisoarea sa.

Negociatorii din Iran și SUA s-au întâlnit în această săptămână la Geneva, unde cele două părți au ajuns la un acord de principiu asupra unor „linii directoare”. Cu toate acestea, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri faptul că Iran și SUA rămân în dezacord cu privire la unele aspecte.