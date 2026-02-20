Prima pagină » Știri externe » Trump avertizează Iranul că vor urma „lucruri rele” dacă nu se va ajunge la un acord privind programul nuclear

Trump avertizează Iranul că vor urma „lucruri rele” dacă nu se va ajunge la un acord privind programul nuclear

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat din nou Iranul dacă nu se ajunge la un acord privind programul său nuclear. Vor urma „lucruri rele” în caz contrar, a spus Trump, stabilind un termen limită de 10-15 zile.
Trump avertizează Iranul că vor urma „lucruri rele” dacă nu se va ajunge la un acord privind programul nuclear
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 feb. 2026, 10:40, Știri externe

Președintele american Donald Trump a avertizat Teheranul că trebuie să ajungă la un acord privind programul său nuclear. El a spus că vor urma „lucruri foarte rele” în caz contrar, relatează Reuters.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că negocierile cu Iranul pentru a pune capăt impasului tensionat decurg bine, însă a solicitat Teheranului să ajungă și la un acord „semnificativ”, relevă sursa citată.

Trump a dat și un termen limită Iranului pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear.

„Veți afla probabil în următoarele 10 zile. Cred că ar fi suficient timp, 10, 15 zile, cam atât maxim”, a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.

Președintele american nu a oferit detalii în legătură cu ce s-ar putea întâmpla în cazul în care în acest interval nu s-ar ajunge la un acord privind programul nuclear al Teheranului.

De asemenea, Trump a făcut apel la Teheran să se alăture Washingtonului pe „calea către pace”.

„Nu pot avea arme nucleare, este foarte simplu. Nu poate exista pace în Orientul Mijlociu dacă ei au arme nucleare”, a completat Trump, potrivit Reuters.

Poziția Iranului

Pe de altă parte, Iranul s-a opus să facă concesii majore în privința programului său nuclear, insistând că acesta are scopuri pașnice. În plus, Teheranul a menționat, într-o scrisoare trimisă secretarului general al ONU, că nu va începe niciun război. A subliniat, în schimb, că „în cazul în care va fi supus unei agresiuni militare, Iranul va răspunde în mod decisiv și proporțional” în exercitarea dreptului său la autoapărare.

„Toate bazele, instalațiile și activele forței ostile din regiune vor constitui ținte legitime”, se arată în scrisoarea adresată lui Antonio Guterres. „Statele Unite vor purta întreaga și directă responsabilitate pentru orice consecințe imprevizibile și necontrolate”, a mai menționat Teheranul în scrisoarea sa.

Negociatorii din Iran și SUA s-au întâlnit în această săptămână la Geneva, unde cele două părți au ajuns la un acord de principiu asupra unor „linii directoare”. Cu toate acestea, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri faptul că Iran și SUA rămân în dezacord cu privire la unele aspecte.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Libertatea
Care este cea mai bună ciorbă de post. Motivul real pentru care mulți români fug de ea
CSID
Dacia extinde producția în afara României. Un nou model va fi produs în Turcia
Promotor